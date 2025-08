COMUNE DI BOLZANO * «PRESENTATA LA 25A EDIZIONE DELL’ACCADEMIA DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE “GUSTAV MAHLER”»

14.41 - lunedì 4 agosto 2025

Un’esperienza formativa di qualità per i giovani musicisti e la promessa di un’offerta concertistica di grande valore per il pubblico.

Presentazione ufficiale stamane al Conservatorio Monteverdi della 25a edizione della Gustav Mahler Academy, l’accademia di alto perfezionamento musicale dedicata ai più talentuosi giovani musicisti europei e non solo. A portare il saluto di benvenuto della Città di Bolzano il Sindaco Claudio Corrarati.

Sono infatti ufficialmente cominciati i corsi della Gustav Mahler Academy, quest’anno alla sua 25° edizione. Un traguardo importante, soprattutto se si considera il grande successo che questo progetto continua a riscuotere. Con il nuovo formato biennale e la scelta consapevole di dedicarsi allo studio delle prassi esecutive del primo Novecento, i corsi si sono aperti a tutto il mondo confermando il proprio ruolo assolutamente prominente a livello europeo ed internazionale.

“In questa occasione – ha detto il Sindaco – non posso che esprimere soddisfazione dettata dalla consapevolezza che la nostra Città sa valorizzare un patrimonio culturale vivo, che va oltre la musica stessa e che, attraverso di essa, esprime creatività, identità e senso di comunità. La musica, in questo contesto, si conferma linguaggio universale e strumento di dialogo. I giovani dimostrano di saperla usare con intelligenza e sensibilità, portando con sé un’energia nuova e la capacità di costruire ponti che, oggi più che mai, rappresentano una risorsa preziosa per la società. A Roma, all’incontro promosso da Papa Leone, hanno partecipato oltre un milione di ragazze e ragazzi per condividere valori come l’amicizia e la pace. Emerge dunque con forza il messaggio che l’amicizia è il primo passo verso la pace, e la musica, creando amicizie, non può che esserne veicolo. Un messaggio semplice e potente, ma il più importante che possiamo trasmettere”.

In questo scenario si inserisce l’Accademia Gustav Mahler, eccellenza mondiale nel campo musicale, che quest’anno ha ricevuto ben 938 domande di partecipazione per soli 50 posti disponibili. “Bolzano, Città creativa della musica UNESCO -ha detto il primo cittadino- si pone al centro di questa straordinaria realtà che valorizza il talento e la creatività musicale a livello globale, confermandosi punto di riferimento di altissimo livello. Grazie di cuore, ai docenti, agli organizzatori e a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di progetti che mettono al centro le nuove generazioni e il valore della cultura condivisa”.

Il programma curato dal violoncellista e direttore d’orchestra Philipp von Steinaecker per conto della Fondazione Busoni-Mahler si articola dunque su due anni in cui i candidati selezionati affronteranno repertori differenti. Questo primo anno, dal 22 luglio al 10 agosto, grazie alle masterclass con eccellenti solisti, musicisti da camera e prime parti d’orchestra gli studenti affronteranno il glorioso repertorio cameristico russo, approfondendone il legame con un compositore fondamentale del primo Novecento, il finlandese Jean Sibelius. Nel secondo anno invece ci si tornerà a dedicare a Gustav Mahler e all’originalklang project: i cinquanta studenti dell’accademia spalleggiati da 50 membri di grandi orchestre europee, eseguiranno opere di Gustav Mahler e Alban Berg sugli strumenti originali dell’inizio del Novecento messi a disposizione dall’Euregio Kulturzentrum Toblach, diretti da Philipp von Steinaecker.

06.08 – Il concerto sinfonico

Il primo, atteso appuntamento con il pubblico altoatesino è il concerto sinfonico che si terrà il 05 agosto a Dobbiaco presso il Centro Culturale Euregio Dobbiaco alle ore 18 e il 06 agosto alle 20:30 presso il Conservatorio Monteverdi, in cui l’orchestra formata da giovani studenti internazionali di grandissimo talento e i loro tutor sarà diretta da un personaggio immenso, entrato letteralmente nella storia musicale del secolo scorso: Sir John Eliot Gardiner.

Attivo come direttore dall’età di 15 anni Gardiner ha fondato alcuni tra gli ensemble più importanti della storia recente come il Monteverdi Choir, l’English Baroque Soloists, l’Orchestre Revolutionnaire et Romantique, ma ha anche diretto le più importanti orchestre al mondo calcando tutti i principali palcoscenici del globo e incidendo oltre 250 dischi.

Sotto la sua guida l’orchestra affronterà l’esecuzione della Sinfonia n. 2 op. 43 di Jean Sibelius, compositore che più di ogni altro incarna la quintessenza del nazionalismo romantico, trasformando in musica le immagini di un mondo per noi lontano, vasto ed intriso di malinconico eroismo. Nella sua sinfonia si respira la solennità e la nostalgia del folclore finnico: un grande capolavoro della musica romantica del primo Novecento.

Ad aprire il concerto saranno però i Rückert-Lieder di Gustav Mahler, la raccolta di cinque Lieder su testi di Friedrich Rückert composti tra il 1901 e il 1904 – ovvero lo stesso periodo in cui soggiornando a Rapallo Sibelius concepiva la sua sinfonia.

L’Academy Voice 2025

La scelta di questo importante capitolo della produzione mahleriana non è un caso: quest’anno per la prima volta l’accademia si apre anche al canto, offrendo ai giovani cantanti all’inizio della loro carriera, la possibilità di perfezionarsi collaborando in questo caso con una personalità del calibro di Sir John Eliot Gardiner. I cantanti selezionati per partecipare godranno di un coaching con la pianista Pauliina Tukiainen, docente di “Lied” all’Università Mozarteum di Salisburgo, e di una masterclass con il soprano di fama internazionale Camilla Tilling. I partecipanti si esibiranno di fronte al pubblico bolzanino durante il concerto sinfonico nell’esecuzione di uno o più Rückert-Lieder e di altri brani di Mahler e Sibelius nell’ambito dei concerti di musica da camera a Palazzo Mercantile, accompagnati da Pauliina Tukiainen.

Con questa iniziativa la Mahler Academy riconosce e approfondisce una parte importante della produzione di Gustav Mahler, che per tutta la vita ha lavorato con i cantanti, scrivendo alcune delle sue opere più importanti proprio per la voce umana.

08-09.08 I concerti di musica da camera

Come da tradizione alla musica da camera è riservato un ampio spazio sia nello studio che nell’offerta concertistica. Il Maestro Abbado, fondatore dell’accademia, era persuaso che fosse una chiave d’accesso fondamentale alla musica d’insieme e un tassello imprescindibile per la formazione di un musicista.

L’8 agosto un’intera giornata viene dedicata ai concerti di musica da camera, presso il Palazzo Mercantile. Suddiviso in tre appuntamenti – alle ore 12:30, 19:00 e 20:00 – il programma presenta alcuni capolavori del repertorio come il Quintetto per fiati op.43 di Carl Nielsen, il romanticissimo Quartetto per archi n.2 in Re Maggiore di Alexander Borodin, il Quartetto per archi in Re Maggiore op. 11 di Pëtr Il’ič Čajkovskij e molti altri. Il 9 agosto alle 11:00 un ultimo matinée conclude questo ciclo di incontri cameristici con un programma interamente incentrato su Jean Sibelius, che comprende i suoi Lieder, la versione per settimino del poema sinfonico En Saga ed il Quartetto per archi in re minore Op. 56 Voces intimae.

La Guest Faculty

Non c’è solo il nome di Gardiner nella lista dei numerosi musicisti professionisti con cui lavoreranno i partecipanti all’accademia. La Mahler Academy può sempre fare affidamento su musicisti di rilevanza internazionale e anche quest’anno i nomi sono di grande prestigio. Oltre a un nutrito gruppo di orchestrali della Mahler Chamber Orchestra parteciperà ai corsi anche una guest faculty costituita dai violinisti Michael Barenboim e Andrea Obiso, la violista Veronika Hagen, il violoncellista Floris Mijnders, il contrabbassista Philipp Stubenrauch e il fagottista Marco Postinghel, a cui si aggiungono come già menzionato la cantante Camilla Tilling e la pianista Pauliina Tukiainen.