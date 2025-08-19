COMUNE DI BOLZANO – POLIZIA MUNICIPALE: «ARRESTATO 33ENNE TUNISINO, SEQUESTRATI 187,7 GRAMMI DI COCAINA E 140 EURO IN CONTANTI»

12.40 - martedì 19 agosto 2025

Sequestrati poco meno di 200 grammi di cocaina, denaro contante provento dell’attività di spaccio ed un bilancino di precisione.

Nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, intorno alle ore 18.15, gli agenti del Nucleo operativo di sicurezza urbana della Polizia Municipale di Bolzano hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino extracomunitario per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta in via Lungo Isarco Sinistro, all’altezza del cavalcavia della ME-BO. Durante un’attività di controllo in un’area già nota per episodi di spaccio, gli agenti hanno notato un uomo, identificato come M.J., 33 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, già conosciuto per precedenti specifici, intento a recuperare un involucro nascosto nel terreno.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga in bicicletta, ma è stato prontamente bloccato. A seguito della perquisizione sono stati sequestrati complessivamente 187,7 grammi di cocaina, denaro contante per 140 euro – ritenuto provento dell’attività di spaccio – e un bilancino di precisione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nella casa circondariale di Bolzano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il Comandante della Polizia Municipale Fabrizio Piras, sottolinea che l’attenzione e il presidio costante sul fronte della sicurezza urbana, rimangono massimi con particolare riguardo al contrasto delle attività illecite legate agli stupefacenti.