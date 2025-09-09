COMUNE DI BOLZANO * «NUOVA SIRENA DI PROTEZIONE CIVILE PER LA ZONA DI RENCIO, POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA LOCALE»

11.20 - martedì 9 settembre 2025

Con l’impianto installato sul tetto della scuola elementare “K.F. Wolff” ora anche questa area della città risulta coperta in maniera ottimale.

Sono complessivamente 32 le sirene di protezione civile sul territorio comunale di Bolzano, distribuite per garantire la massima copertura e permettere un tempestivo allertamento della popolazione in caso di emergenze o calamità. Il sistema, introdotto a partire dal 2002 e potenziato in più fasi, rappresenta uno strumento fondamentale di sicurezza collettiva.

Fino ad oggi, però, la zona di Rencio non era adeguatamente servita: in occasione dei test annuali del sistema di allarme provinciale, molti residenti avevano segnalato la difficoltà nel percepire chiaramente il suono delle sirene.

Per colmare questa lacuna, l’amministrazione comunale ha provveduto all’installazione di una nuova sirena sul tetto della scuola elementare K.F. Wolff. Con questo intervento, ora anche la zona di Rencio risulta coperta in maniera ottimale.

“Grazie a questa nuova installazione – evidenzia il Vicesindaco e Assessore alla Protezione Civile, Stephan Konder – possiamo garantire un servizio uniforme in tutta la città, rafforzando il sistema di sicurezza e di prevenzione a tutela della comunità”.

Il Comune di Bolzano invita la cittadinanza a prestare sempre attenzione in particolare ai test annuali delle sirene e a seguire le indicazioni contenute nel piano cittadino di protezione civile: conoscere le procedure e rispondere correttamente agli allarmi significa proteggere sé stessi, le proprie famiglie e l’intera comunità, contribuendo attivamente alla sicurezza collettiva.