COMUNE DI BOLZANO * NOI TECHPARK: «VIDEOCOLLEGAMENTO CON LA MINISTRA ROCCELLA, ALL’EVENTO DELLA RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE»

Evidenziata l’importanza della cultura del rispetto e del sostegno alle vittime di violenza, rafforzando il lavoro della rete territoriale. Nella giornata di ieri martedì 16 settembre, presso il NOI Techpark a Bolzano, si è svolto l’evento dal titolo: “La rete cittadina contro la violenza sulle donne. Situazione attuale e prospettive future”, durante il quale sono stati presentati i risultati ed i materiali elaborati nell’ambito del progetto “Una comunità in rete contro la violenza di genere 2”, realizzato grazie al finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’iniziativa ha preso parte in videocollegamento da Roma anche la Ministra per le Pari Opportunità, On. Eugenia Roccella, che nel suo intervento ha riconosciuto l’importanza del lavoro svolto dalla rete cittadina, sottolineando il valore dei materiali e delle azioni messe in campo per sostenere le donne vittime di violenza e promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà.

“Questi strumenti sono fondamentali affinché nessuna donna si senta più sola di fronte alle difficoltà e alle violenze di cui può essere vittima” ha dichiarato la Ministra.

L’On. Roccella ha inoltre ribadito la necessità di un cambiamento culturale profondo, capace di contrastare le radici della violenza di genere attraverso un approccio educativo più inclusivo e rispettoso. “Senza il lavoro dei territori, che integra e completa quello del Ministero, non sarà possibile raggiungere un vero cambiamento culturale” ha concluso.

L’evento svoltosi nel capoluogo altoatesino al cospetto di una sala particolarmente gremita, ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso condiviso volto a garantire diritti, protezione e sostegno alle donne, rafforzando la rete di supporto e l’azione collettiva.