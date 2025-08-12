COMUNE DI BOLZANO * «MISURE STRAORDINARIE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA DENGUE, INTERVENTI URGENTI CONTRO L’EPIDEMIA»

11.40 - martedì 12 agosto 2025

Intervento questa notte in un’area compresa tra via Genova, via Cagliari, via Palermo. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha segnalato un caso accertato di febbre virale da Dengue in una persona residente in via Genova a Bolzano.

Il Comune, in stretto coordinamento con l’Azienda Sanitaria, ha disposto un intervento straordinario volto a tutelare la salute pubblica e prevenire la diffusione della malattia, trasmessa da insetti vettori come la zanzara Aedes aegypti e Aedes albopictus.

Come stabilito dall’ordinanza sindacale, verranno effettuati interventi di disinfestazione adulticida e larvicida sia in aree pubbliche che in proprietà private, secondo le modalità indicate dall’Azienda Sanitaria, a partire dal pomeriggio odierno e poi nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto dalle ore 3 alle ore 5 in un’area precauzionale di intervento che comprende via Genova, via Cagliari, via Palermo, in corrispondenza dell’incrocio via Genova, via Cagliari, via Palermo, inclusi l’area dello schettinodromo ed i parchi gioco e Calisthenics, nonché l’area cani lungo il fiume Isarco.

Precauzioni durante i trattamenti adulticidi:

– Restare all’interno con porte e finestre chiuse, sospendendo eventuali impianti di ricambio d’aria.

– Tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere con teli di plastica cucce, ciotole, abbeveratoi e suppellettili.

– Raccogliere o coprire con teli di plastica frutta e verdura degli orti per evitare contaminazioni.

Precauzioni successive al trattamento:

– Utilizzare le aree private solo dopo almeno 5 ore dal trattamento.

– Attendere almeno 30 giorni prima di raccogliere e consumare frutta e verdura eventualmente esposte, lavandole accuratamente.

– Pulire, utilizzando guanti lavabili o monouso, mobili da esterno, giochi e altri oggetti che siano stati esposti.

– In caso di contatto accidentale con l’insetticida, lavare la parte interessata con acqua e sapone.

Misure di prevenzione consigliate:

– Utilizzare repellenti cutanei e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, soprattutto all’alba e al tramonto.

– Installare zanzariere alle finestre.

– Eliminare ristagni d’acqua svuotando regolarmente sottovasi, secchi e altri contenitori.

– Cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per animali.

– Riporre in verticale le piscinette per bambini quando non sono in uso.