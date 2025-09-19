Popular tags:
COMUNE DI BOLZANO * “MEET THE COMPANIES”: «IN FIERA PRESENTATE AI GIOVANI LE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E LAVORO»

14.01 - venerdì 19 settembre 2025

In Fiera importante occasione per far conoscere ai giovani e ai visitatori le tante opportunità di crescita professionale e di lavoro che la Città di Bolzano è in grado di offrire.

Quest’ oggi, 19 settembre 2025, il Comune di Bolzano ha partecipato attivamente alla manifestazione “Meet the Companies”, organizzata dall’IRE (Istituto per la Ricerca Economica) della Camera di Commercio di Bolzano, evento collaterale della fiera della formazione Futurum.

L’iniziativa in Fiera a Bolzano, aveva come obiettivo quello di offrire orientamento professionale ai partecipanti e il Comune ha risposto “presente”, con uno stand dedicato, illustrando le attività, i servizi e le professionalità che operano all’interno dell’amministrazione comunale.

Un’ importante occasione per far conoscere ai giovani e ai visitatori le tante opportunità di crescita professionale e di lavoro che il Comune di Bolzano è in grado di proporre.

