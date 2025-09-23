COMUNE DI BOLZANO * “MAREAMARO” : «LO SPETTACOLO IN SCENA NELLA SALA EUROPA DI VIA DEL RONCO»

13.01 - martedì 23 settembre 2025

Causa previsto maltempo, lo spettacolo teatrale “MareAmaro” inizialmente in programma domani mercoledì 24 settembre alle ore 21.00 in piazza Don Rauzi, si terrà nella Sala EUROPA in via del Ronco, 11.

Mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 nella sala polifunzionale Europa di via del Ronco, in programma la seconda serata della rassegna teatrale promossa dal Quartiere Europa Novacella.

In cartellone “Mare Amaro”, portato in scena dalla compagnia Contro Tempo Teatro di Bolzano.

Lo spettacolo, tratto da “I Malavoglia” di Giovanni Verga, vede come protagoniste due attrici che ridanno vita ai personaggi de “I Malavoglia”, tra realismo e simbolismo, in uno spettacolo che unisce parola, corpo, suono e oggetti di scena per raccontare il destino implacabile di una famiglia in lotta con la vita e il mare.

Lo spettacolo è a ingresso libero (in lingua italiana).