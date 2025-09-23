Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

COMUNE DI BOLZANO * “MAREAMARO” : «LO SPETTACOLO IN SCENA NELLA SALA EUROPA DI VIA DEL RONCO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.01 - martedì 23 settembre 2025

Causa previsto maltempo, lo spettacolo teatrale “MareAmaro” inizialmente in programma domani mercoledì 24 settembre alle ore 21.00 in piazza Don Rauzi, si terrà nella Sala EUROPA in via del Ronco, 11.

Mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 nella sala polifunzionale Europa di via del Ronco, in programma la seconda serata della rassegna teatrale promossa dal Quartiere Europa Novacella.

In cartellone “Mare Amaro”, portato in scena dalla compagnia Contro Tempo Teatro di Bolzano.

Lo spettacolo, tratto da “I Malavoglia” di Giovanni Verga, vede come protagoniste due attrici che ridanno vita ai personaggi de “I Malavoglia”, tra realismo e simbolismo, in uno spettacolo che unisce parola, corpo, suono e oggetti di scena per raccontare il destino implacabile di una famiglia in lotta con la vita e il mare.

Lo spettacolo è a ingresso libero (in lingua italiana).

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.