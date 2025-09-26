COMUNE DI BOLZANO * MANIFESTAZIONE “SABATO LUNGO DI OLTRISARCO”: «PER TUTTI LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA, IL 27/9»

11.20 - venerdì 26 settembre 2025

Per il rilascio CIE, domani sabato 27 settembre in occasione dell’evento di quartiere, sportello aperto in piazza Nikoletti dalle 15 alle 19 senza appuntamento.

A disposizione anche sportello Digipoint.

Nell’ambito della popolare manifestazione Sabato Lungo di Oltrisarco in programma domani sabato 27 settembre in via S. Geltrude, il Comune di Bolzano offre la possibilità di richiedere la Carta di Identità Elettronica (CIE), i relativi codici PIN/PUK (per chi li avesse smarriti) o un aiuto per attivare la Carta quale identità digitale.

Lo sportello di piazza Nikoletti 4 (primo piano) sarà pertanto a disposizione, senza necessità di appuntamento, sabato 27/9 dalle 15.00 alle 19.00.

I cittadini interessati potranno: richiedere la CIE / Carta di identità elettronica; ottenere la ristampa dei codici PIN e PUK, per chi li avesse smarriti; ricevere un aiuto nell’attivazione della Carta (in questo caso è necessario avere con sè i codici).

Va ricordato che la carta di identità in formato cartaceo non sarà più valida per l’espatrio dalla prossima estate ed è quindi necessario richiederne per tempo il rinnovo, tenuto anche conto infatti che soprattutto nel periodo estivo i tempi di consegna a domicilio delle carte di identità si allungano a causa dell’alto numero di richieste.

La scadenza contemporanea delle carte cartacee riguarderà tutto il territorio nazionale: aspettare l’ultimo secondo significa rischiare ritardi e mettere a rischio le partenze per le vacanze estive.