COMUNE DI BOLZANO * «LAVORI DI ASFALTATURA NEI PRESSI DELLE ROTONDE DI VIA ROMA, INTERVENTI NOTTURNI ESEGUITI DA CIAGHI SRL»

15.00 - martedì 22 luglio 2025

Durata dei lavori: dal 22 al 24 luglio in notturna (dalle ore 20 alle 6)

A partire dalla notte del 22 luglio e per la durata di due notti verranno eseguiti in orario notturno dalle ore 20 alle 6 piccoli interventi di asfaltatura in via Roma nei pressi delle rotonde.

I lavori saranno eseguiti con l’ausilio di movieri, pertanto non è prevista la chiusura della strada e verrà sempre garantito il transito di tutti i mezzi.

I lavori verranno eseguiti dalla ditta Ciaghi Srl di Ora, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è l’ing. Marco Bianchini mentre la Direzione dei Lavori è del geom. Stefano Malfatti.

L’importo dei lavori è di 5.000 Euro.