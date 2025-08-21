COMUNE DI BOLZANO * «LA GIUNTA COMUNALE APPROVA INTERVENTI SU CASA, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E AMBIENTE»

15.34 - giovedì 21 agosto 2025

Casa, lavori pubblici, cultura, mobilità sostenibile, territorio e ambiente tra i temi in primo piano

La Giunta comunale di Bolzano, riunitasi questa mattina in municipio, ha approvato una serie di provvedimenti che spaziano dalla casa, all’ambiente, alla mobilità sostenibile, alla cultura, ai servizi sociali, all’urbanistica, all’edilizia e alle opere pubbliche.

Approvato il piano di recupero in centro storico degli edifici che si affacciano sull’ area compresa tra via Brennero-via Beda Weber-via Sant’Osvaldo. La zona in oggetto ha una superficie di circa 7.000 mq ed una cubatura esistente totale di circa 29.000 mc che comprende l’areale dell’Hotel Scala, gli elementi dell’edificio ed il piazzale della ex cantina vinicola Santa Maddalena-Gries e tre edifici residenziali.

Il piano di recupero mirano a rendere possibile un riuso ed una valorizzazione razionale (riqualificazione) degli edifici esistenti garantendo la manutenzione, ma allo stesso tempo la tutela degli edifici storici (Hotel Scala) e degli edifici residenziali esistenti, realizzando nuovi spazi abitativi in un’area già urbanizzata, contribuendo a soddisfare il fabbisogno di prime abitazioni in città e rendendo possibile il potenziamento dell’attività alberghiera storica di Bolzano per evitare che altre tipologie ricettive riducano ulteriormente il numero di abitazioni ai residenti. Previsto anche il mantenimento delle alberature di pregio ad alto fusto nel giardino esistente.

La Giunta ha espresso parere positivo alla proposta di modifica d’ufficio del piano urbanistico richiesta dalla Provincia nell’ambito dei lavori di risanamento dell’ex edificio dei Telefoni di Stato in corso Italia. Obiettivo della modifica è “quello di rendere la zona coincidente con l’uso del futuro progetto, passando da un comparto urbanistico prevalentemente destinato al settore residenziale ad uno di carattere pubblico”.

Via libera alla demo-ricostruzione della passerella “Righi” sul Talvera per un spesa complessiva di 1,565 milioni di euro. Per quanto riguarda la ristrutturazione generale della scuola media “Ada Negri” in viale Druso ormai in dirittura d’arrivo, approvato un adeguamento del quadro economico di spesa (+ 824.000 euro).

Vi libera della Giunta anche alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto verde esistente della scuola dell’infanzia Firmian per una spesa di 555.500 euro. Sempre in tema di ambiente, dopo aver ultimato i lavori di riqualificazione della Passeggiata Lungo Talvera Gries con desigillatura dei percorsi pedonali, posa di arredo urbano e messa a dimora di 100 nuove alberature, il Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del Verde del Comune procederà con un prolungamento della passeggiata di ca. 800 metri per realizzare un percorso pedonale attrezzato con arredi e alberi fino a Ponte Sant’Antonio, in una prospettiva futura di un collegamento pedonale alberato fino alla stazione a valle della nuova funivia di San Genesio.

Attualmente su gran parte di questo tratto non è presente un percorso pedonale dedicato e le persone sono costrette ad utilizzare la ciclabile anche per passeggiare, creando così una situazione di potenziale pericolo per ciclisti e pedoni. I costi stimati superano di poco i 500.000 Euro. Tra gli altri provvedimenti “green” figurano inoltre l’adesione alla rete nazionale “Città di carta” volto a diffondere la cultura della raccolta differenziata e la condivisione delle buone pratiche nella raccolta di carta a cartone e la partecipazione della Città di Bolzano al progetto europeo “Life CET Local” sulla transizione energetica.

In materia di mobilità e sicurezza stradale, la Giunta ha approvato la messa in sicurezza d’intesa con la Provincia di alcuni svincoli tra strade provinciali e comunali in particolare nelle vie Cologna, Miramonti e Costa di Sopra. Gli interventi previsti consistono in un ampliamento minimo della sede stradale, finalizzato alla posa di idonee barriere di sicurezza e al miglioramento delle manovre veicolari. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’Ufficio Infrastrutture e Arredo Urbano del Comune, prevede un costo complessivo stimato pari a 278.000 Euro.

Via libera anche ad una una proposta per l’implementazione di un sistema di comunicazione preventiva in caso di cantieri serali o notturni. Confermato inoltre anche per l’anno scolastico 2025-2026 il servizio Nonni Vigili per l’anno scolastico , con un investimento di circa 605.000 euro.

Approvata anche la sistemazione idraulica del fosso “BZ_12” (zona parcheggio funivia del Colle) per una spesa di 957.000 Euro e lo studio di fattibilità per il fossato BZ_24, per il quale sarà chiesto un contributo provinciale.

In ambito amministrativo la Giunta ha avviato le procedure per la selezione pubblica del direttore/direttrice e del vicedirettore/direttrice generale dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano. Istituite le commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici riguardanti quattro posti di assistente amministrativo presso l’Ufficio Servizi Demografici e la Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie. Nominati anche i componenti della Commissione comunale Territorio e Paesaggio. D’intesa con la Questura, prorogato di un anno l’accordo per la distribuzione da parte dei servizi demografici comunali, dei passaporti ai resistenti del Comune di Bolzano.

In ambito culturale e sociale, approvato il conto consuntivo 2024 dell’Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano, concessi contributi alle biblioteche private di interesse pubblico (28.700 Euro) e sostegno economico per i concerti estivi 2025 a Bolzano della “Gustav Mahler Jugendorchester” e dell’ “European Union Youth Orchestra” (20.000 Euro).

La Giunta ha inoltre concesso il patrocinio a diverse iniziative cittadine, tra cui una competizione ciclistica del G.S. Alto Adige del 31 agosto, gli eventi alla Sparkasse Arena del 5-7 settembre promossi da SEAB; la festa in vicolo del Crocifisso a Gries (30-31 agosto) e l’appuntamento “St. Magdalener Aperitivo” promosso dall’Azienda di Soggiorno il prossimo 5 settembre.