COMUNE DI BOLZANO * «LA CITTÀ IN CIFRE, UN OPUSCOLO STATISTICO CON INDICATORI TEMATICI REALIZZATO DALL’UFFICIO STATISTICA»

11.00 - giovedì 24 luglio 2025

Pubblicato l’opuscolo che presenta una sintetica e dettagliata panoramica dei principali indicatori sulla realtà cittadina suddivisi per aree tematiche.

È disponibile da oggi l’edizione 2025 della pubblicazione bilingue “Bolzano–La città in cifre” realizzata dall’Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune. Ne dà comunicazione l’Assessore alla Statistica Claudio Della Ratta, sottolineando come anche quest’anno l’opuscolo offra una panoramica sintetica, ma dettagliata dei principali indicatori sulla realtà cittadina, suddivisi per aree tematiche: territorio, popolazione, ambiente, sanità e sociale, istruzione, cultura e tempo libero, trasporti, economia, edilizia e abitazioni, amministrazione comunale.

Tra gli elementi più significativi emersi dall’edizione 2025 si segnala, innanzitutto, una lieve ripresa demografica: la popolazione residente a Bolzano è passata da 106.357 abitanti nel 2023 a 106.463 nel 2024. Si tratta di un dato che, pur confermando una fase di stabilizzazione, suggerisce un’inversione di tendenza rispetto al calo registrato negli anni precedenti.

Anche sul fronte ambientale, si registra un incremento nella quantità di rifiuti raccolti, che nel 2024 ha superato le 53.000 tonnellate, contro le 52.809 dell’anno precedente. Parallelamente, si rileva una diminuzione nei consumi complessivi di acqua e gas, con un calo, per quest’ultimo, attribuibile principalmente a utenze non domestiche.

In ambito culturale e ricreativo, Bolzano mostra segnali incoraggianti: nel 2024 i musei cittadini hanno accolto oltre 500.000 visitatori, e le biblioteche comunali hanno registrato un aumento nei prestiti librari, superando i 394.000 volumi. Un risultato che conferma una rinnovata partecipazione dei cittadini alla vita culturale urbana.

Sul piano economico, il dato forse più rilevante riguarda il tasso d’inflazione, che si è sensibilmente ridotto: dall’allarmante 5,8% del 2023 si è passati a un più contenuto 1,7% nel 2024, segno di un contesto economico in graduale stabilizzazione. Restano invece stabili i mercati locali, mentre si registra una contrazione del numero di fiere organizzate e dei relativi visitatori, così come una diminuzione degli esercizi commerciali al dettaglio, scesi da 1.375 a 1.348.

In controtendenza rispetto al commercio, il settore turistico evidenzia invece risultati da record: aumentano i posti letto disponibili, crescono gli arrivi oltre 429.000 e i pernottamenti quasi 946.000, con una permanenza media che si attesta sulle 2,2 notti. Segnali incoraggianti anche per l’occupazione, con 46.065 cittadini occupati nel 2024, in aumento rispetto ai 44.770 dell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’amministrazione comunale, al 31 dicembre 2024 risultavano in servizio 970 dipendenti, sei in più rispetto al 2023, dei quali 185 con contratto part-time.

In ambito scolastico, 23.147 bambini e ragazzi hanno frequentato le scuole cittadine, mentre sono stati 3.704 gli studenti iscritti alla Libera Università di Bolzano nel 2024.

Anche la mobilità urbana presenta dati interessanti: si amplia la rete di piste ciclabili, che raggiunge i 73 km, mentre si registra un lieve calo nell’uso dei mezzi pubblici, con 6,4 milioni di passeggeri sui bus urbani contro i 6,5 milioni del 2023. Di segno opposto i numeri dell’aeroporto: i voli da e per Bolzano crescono sensibilmente, così come i passeggeri, che passano da circa 75.000 a oltre 97.000.

Infine, sul versante climatico, la temperatura media annua si è attestata a 14,1°C, in leggero calo rispetto all’anno precedente, mentre i giorni di pioggia sono stati 84, contro i 78 del 2023.