COMUNE DI BOLZANO * «INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI LUGLIO 2025, AGGIORNAMENTO MENSILE STATISTICO»

17.40 - lunedì 11 agosto 2025

Variazioni congiunturali e tendenziali

A luglio 2025, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – NIC con tabacchi – registra un aumento dell’ 1% rispetto allo scorso giugno, mentre rispetto a luglio 2024 segna +2,2% (lo scorso giugno questo valore annuale era ancora pari al +2,3%. I corrispondenti valori dell’indice NIC senza tabacchi questo mese sono rispettivamente: +1,1% e +2,3%.

Analisi delle variazioni congiunturali per divisioni di spesa

In ribasso rispetto a luglio 2024 si segnalano le divisioni Comunicazioni (-5,8%), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-1,3%) e Trasporti (-0,2%).

Il maggiore incremento congiunturale (ovvero rispetto al mese scorso) si registra nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione (+2,1%), seguita da Abitazione, acqua, elettricità, e combustibili (+2,0%) nonché da Trasporti e Ricreazione, spettacolo e cultura (entrambi +1,0%).

In ribasso rispetto allo scorso giugno si segnalano le divisioni Comunicazioni (-0,9%) e Abbigliamento e calzature (-0,1%).

Invariate rispetto al mese precedente risultano le divisioni Mobili, articoli e servizi per la casa, Istruzione, Altri beni e servizi.

Analisi delle variazioni tendenziali per divisioni di spesa

Il maggiore incremento tendenziale (ovvero rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) si registra a luglio 2025 nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione (+5,5%), seguita da Servizi sanitari e spese per la salute (+3,9%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,4%) e Altri beni e servizi (+2,7%).

Nessuna divisione è rimasta invariata rispetto a luglio 2024.