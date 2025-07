COMUNE DI BOLZANO * «INCONTRO LIBERA UNIVERSITÀ, RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ED L’INTEGRAZIONE URBANA»

11.40 - martedì 29 luglio 2025

Condivisa la volontà di rafforzare la collaborazione tra amministrazione cittadina e ateneo

In un clima cordiale e costruttivo si è svolto in municipio a Bolzano un incontro tra il Sindaco Claudio Corrarati, il Vice Sindaco Stephan Konder, il Rettore della Libera Università di Bolzano Alex Weissensteiner ed il Direttore Günther Mathà.

Durante il colloquio sono stati affrontati diversi temi di interesse comune, con particolare attenzione alla volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’ateneo. Tra le priorità emerse: l’integrazione sempre più attiva dell’università nel tessuto urbano, l’utilizzo e la condivisione di spazi, la partecipazione a progetti strategici – come ad esempio quello denominato: “Economia della Notte” ed un maggiore coinvolgimento nella vita culturale e sociale della Città capoluogo.

Il Sindaco Corrarati ed in Vice Konder hanno espresso apprezzamento per l’approccio aperto e propositivo di UNIBZ, sottolineando l’importanza strategica del dialogo tra istituzioni per uno sviluppo urbano sostenibile e condiviso, che valorizzi il ruolo centrale degli studenti e del mondo accademico nella crescita della comunità bolzanina.

“L’università e la città condividono una responsabilità comune: quella di costruire un ambiente dinamico e inclusivo per chi studia, lavora e ricerca – ha sottolineato il Rettore Alex Weissensteiner –. Collaborare con il Comune di Bolzano significa immaginare insieme il futuro di un territorio che valorizza la conoscenza, il dialogo e la partecipazione. Il nostro impegno e il senso del nostro incontro con il Sindaco Corrarati, quest’oggi, è rafforzare questo legame, rendendo l’università sempre più visibile e integrata nella vita della città”.

Sulla stessa linea il Direttore amministrativo Günther Mathà: “Siamo convinti che il benessere degli studenti dipenda anche da servizi efficienti, spazi adeguati e opportunità di partecipazione alla vita cittadina. Con il Comune vogliamo continuare a lavorare per rendere Bolzano una vera città universitaria, dove studio, sport, cultura e socialità siano pienamente accessibili. La collaborazione istituzionale è la chiave per trovare soluzioni concrete e durature”.