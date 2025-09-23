COMUNE DI BOLZANO * INCONTRO CORRARATI – VICE SEGRETARIO GENERALE VILLANI: «18 MILIONI DALLO STATO, PER IL PRU E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA»

17.40 - martedì 23 settembre 2025

Il punto sullo stato di attuazione della convenzione Stato-Comune di Bolzano che ha portato all’erogazione di un contributo di 18 milioni di euro, destinato alla realizzazione delle opere del PRU dell’area tra le vie Stazione, Garibaldi, Alto Adige e Perathoner.

Il Sindaco di Bolzano Claudio Corrarati ha avuto un proficuo colloquio con il Consigliere Marco Villani, Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fare il punto della situazione sullo stato di attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, al quale il Comune di Bolzano ha aderito nel 2016.

Tale Programma prevedeva il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati alla riqualificazione e alla sicurezza urbana delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Nel 2018 era stata approvata la convenzione tra Stato e Comune di Bolzano per l’erogazione di un contributo complessivo pari a 18 milioni di euro, destinato alla realizzazione delle opere (tunnel Walther, sovra e sottopasso pedo ciclabile ponte Loreto, ecc.) del Piano di riqualificazione urbanistica dell’area tra le vie Stazione, Garibaldi, Alto Adige e Perathoner.

Ad oggi sono state erogate due tranche di finanziamento per un totale di 15.107.100 euro. L’ultima tranche sarà corrisposta a seguito dell’approvazione dei certificati di collaudo relativi al Tunnel Walther, al sottopasso di ponte Loreto e alla sistemazione di via Garibaldi e piazza Stazione, opere che a breve verranno inaugurate.

Il Vice Segretario generale Cons. Marco Villani, che l’11 ottobre 2023 ha condotto una proficua visita ispettiva in città, nel sottolineare: “L’impegno del Governo Meloni per il recupero e la riqualificazione delle periferie italiane che rappresentano spesso un’emergenza sociale, economica e di sicurezza per i cittadini”, ha espresso “piena soddisfazione per l’esito degli investimenti che a breve potranno essere restituiti ai cittadini e alle cittadine sotto forma di opere e servizi dei quali potranno pienamente godere.

La Città di Bolzano – ha detto – ha amministrato le risorse ricevute nello spirito del Presidente Meloni, non disperdendo energie economiche e sociali e mettendo tutto a frutto nell’esclusivo interesse dei cittadini”.