COMUNE DI BOLZANO * «IL SINDACO CORRARATI INCONTRA LA PROPRIETÀ DELLE ACCIAIERIE»

16.20 - giovedì 25 settembre 2025

Riconosciuto il valore strategico e l’eccellenza produttiva dello stabilimento cittadino

Stamane, presso il Municipio di Bolzano, il Sindaco Claudio Corrarati ha incontrato la proprietà delle Acciaierie di Bolzano, rappresentata da Antonella Amenduni.

L’incontro segue l’intervento del primo cittadino in Consiglio Comunale sul tema del futuro dello stabilimento siderurgico, nel quale era già stata evidenziata la rilevanza industriale, economica e sociale dell’azienda per la Città capoluogo.

Durante l’incontro sono stati approfonditi i temi legati al valore aggiunto che le Acciaierie apportano al territorio cittadino, sia in termini di professionalità, che di qualità del lavoro.

Contrariamente all’obsoleta percezione della siderurgia come attività impattante, il Sindaco ha sottolineato per contro che il prodotto finale dello stabilimento risulta essere di altissima qualità, apprezzato e invidiato a livello internazionale, realizzato grazie a processi produttivi moderni e sostenibili.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione degli spazi industriali delle Acciaierie, necessari per le varie fasi di produzione e per la temporanea collocazione dei materiali in lavorazione.

Il Sindaco Corrarati ha evidenziato come la conduzione di una fabbrica siderurgica di questo genere, richieda tempi tecnici significativi per la messa in funzione e la calibrazione dei macchinari, sottolineando la complessità e la specificità del settore.

Il primo cittadino, che detiene anche la delega sull’Economia, ha ribadito l’importanza di garantire certezze per la programmazione degli investimenti e dell’approvvigionamento, in un contesto di mercato caratterizzato da continue oscillazioni nazionali e internazionali.

Alla luce di quanto emerso, il Sindaco Corrarati ha espresso piena fiducia nell’azienda e nella famiglia proprietaria che ne cura la gestione, sottolineando l’importanza di sostenere l’attività produttiva attraverso strumenti consolidati e soluzioni innovative.

L’obiettivo condiviso è garantire che le Acciaierie continuino a rappresentare un punto di riferimento per il territorio, preservando posti di lavoro e competenze locali.

L’impegno congiunto mira inoltre a preparare l’azienda a fronteggiare le sfide del futuro, continuando a promuovere la sostenibilità industriale, l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale, nel pieno rispetto delle esigenze della comunità e del contesto urbano in cui opera.