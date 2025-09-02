COMUNE DI BOLZANO * «IL SINDACO CORRARATI INCONTRA IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO MONTEVERDI, MARCO BRONZI»

18.40 - martedì 2 settembre 2025

Servono impegno concreto e collaborazione di Comune e Provincia per garantire una sede adeguata e valorizzare il patrimonio storico e culturale della prestigiosa istituzione cittadina.

Il Sindaco di Bolzano Claudio Corrarati ha ricevuto in municipio il direttore del Conservatorio “Claudio Monteverdi”, Marco Bronzi, per un confronto sull’attività in corso e sul progetto di ristrutturazione dell’edificio che ospita l’istituto.

“Il Conservatorio rappresenta un pilastro della formazione artistica e culturale della nostra Città” – ha dichiarato il Sindaco. “Con i suoi 500 studenti, numero in costante crescita, e gli oltre 80 docenti, ha diritto a una sede dignitosa e adeguata agli obiettivi che l’istituzione si prefigge”.

Il Conservatorio non è infatti soltanto un luogo di apprendimento tecnico-musicale, ma anche di crescita personale, disciplina e sensibilità artistica, con un impatto diretto sulla vita culturale e sociale del capoluogo.

Per questo il Sindaco Corrarati si è detto pienamente disponibile a farsi parte diligente nel promuovere, insieme con la Provincia, un percorso di collaborazione e tutti i passi necessari per garantire attenzione e sostegno all’Istituto, che da sempre contribuisce alla formazione di professionisti capaci di arricchire il panorama culturale nazionale e internazionale.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza di una visione d’insieme nella ristrutturazione dell’edificio di piazza Domenicani, che comprenda anche la valorizzazione del Chiostro e degli affreschi della Chiesa dei Domenicani, patrimonio artistico di straordinaria importanza. “Restituire questi beni alla cittadinanza e inserirli in un progetto che unisca musica e arte – ha concluso Corrarati – significa rafforzare quel ponte universale di comunicazione e bellezza che appartiene alla storia di Bolzano e che ne accresce l’attrattività turistica e culturale”.