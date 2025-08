COMUNE DI BOLZANO * «IL SINDACO CORRARATI INCONTRA I VERTICI DI CONFINDUSTRIA ALTO ADIGE»

15.40 - mercoledì 6 agosto 2025

Avviato un percorso di collaborazione strategica per lo sviluppo della Città

Il Sindaco di Bolzano Claudio Corrarati ha incontrato in municipio i vertici di Confindustria Alto Adige del Comprensorio Bolzano Città per un saluto istituzionale ed un primo confronto sui temi strategici dello sviluppo economico e urbano della Città. All’incontro erano presenti Vinicio Blasi, Rappresentante Comprensoriale Bolzano Città, Andreas Koler, Vice-Rappresentante Comprensoriale, il Direttore Josef Negri e la funzionaria Carla Ghirardini.

Si è trattato del primo incontro di una serie di appuntamenti che la nuova amministrazione intende promuovere per rafforzare la rete istituzionale con il mondo economico locale, con l’obiettivo di costruire un dialogo costante ed una collaborazione concreta, capace di rispondere alle sfide di una società moderna e in continua evoluzione.

Durante il confronto, il Sindaco ha ribadito l’importanza strategica dell’area produttiva cittadina, considerata un asset fondamentale per l’economia e l’innovazione: “Vogliamo avviare un’analisi aggiornata dei fabbisogni dell’area produttiva, per garantire alle imprese spazi organizzati ed efficienti, in grado di sostenere lo sviluppo, creare occupazione e rafforzare la competitività del territorio”.

Ampia condivisione anche sul ruolo chiave dell’Università e della Ricerca. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare il legame tra formazione accademica e mondo produttivo, favorendo l’attrattività di giovani talenti anche attraverso la creazione di nuovi alloggi per studenti e ricercatori e servizi accessori, come ad esempio infrastrutture sportive, nell’ambito dell’area produttiva, immaginando un vero e proprio “campus” integrato.

Altro tema centrale quello dell’abitare, ritenuto cruciale per attrarre e trattenere forza lavoro qualificata sul territorio. “Garantire soluzioni abitative accessibili – ha dichiarato il Sindaco – significa assicurare stabilità ai lavoratori e contribuire in modo concreto alla crescita economica della nostra Città”.

Sul fronte della mobilità, il Sindaco ha illustrato una serie di interventi a breve, medio e lungo termine per migliorare la viabilità cittadina, tra cui l’apertura di viale Trento, il ripristino del doppio senso in via Resia, la realizzazione del sottopasso di via Roma, il nuovo accesso a Ponte Palermo, il tunnel di Monte Tondo e il casello Bolzano centro dell’A22. Tali opere si inseriscono in una visione complessiva che punta a rendere l’area industriale sempre più efficiente dal punto di vista logistico e competitivo sotto il profilo dei servizi.

Infine, è stata condivisa la volontà di lavorare congiuntamente anche sul progetto “Economia della Notte”, che la nuova amministrazione intende promuovere. Una pianificazione attenta delle attività notturne può infatti contribuire ad una gestione più ordinata della vita cittadina, offrendo opportunità ai giovani e valorizzando l’area produttiva come nuovo spazio urbano multifunzionale.

Da parte di Confindustria, massima disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale nello sviluppo di progettualità condivise e innovative per il futuro della Città di Bolzano.