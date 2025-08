COMUNE DI BOLZANO * «IL SINDACO CORRARATI INCONTRA I VERTICI DI CNA, AVVIATO UN PERCORSO DI CONFRONTO SULLO SVILUPPO»

13.01 - martedì 5 agosto 2025

Avviato un percorso di confronto continuo sullo sviluppo della Città

Il Sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, ha ricevuto in Sala Giunta del municipio i rappresentanti della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Presenti il presidente Cristiano Cantisani, la direttrice Lorena Palanga, il vice direttore Felice Espro ed il funzionario Davide Tondo.

Si è trattato del primo momento di confronto istituzionale tra la nuova amministrazione comunale e l’associazione di categoria, con l’obiettivo di dare avvio a un dialogo costante e strutturato. Il Sindaco ha espresso la volontà di costruire un percorso condiviso, basato su obiettivi comuni e finalizzato ad affrontare con efficacia le sfide future della Città.

Tra i temi prioritari, particolare attenzione è stata riservata alla viabilità urbana. Il primo cittadino ha illustrato un piano articolato che prevede interventi su più livelli: nell’immediato, l’apertura di viale Trento e il ripristino della doppia direzione su via Resia; a medio termine, il sottopasso di via Roma e il nuovo accesso a Ponte Palermo; a lungo termine, opere strutturali come il tunnel di Monte Tondo, la riqualificazione di via Einstein e il nuovo casello “Bolzano Centro” sull’A22. Corrarati ha inoltre annunciato l’elaborazione di un piano d’emergenza per la mobilità, strettamente connesso al piano cantieri e sviluppato con il supporto dei tecnici comunali e dell’assessora competente.

Durante il confronto è stato affrontato anche il tema delle licenze taxi, sollevato dai rappresentanti della CNA. Il Sindaco ha assicurato l’impegno dell’amministrazione nel trovare soluzioni che migliorino l’offerta del servizio, garantendo maggiore disponibilità e tariffe più accessibili per l’utenza.

Altro ambito di rilievo è stato quello dell’abitare, considerato cruciale per la tenuta sociale ed economica del territorio. “Vorremmo che i lavoratori restino a Bolzano e contribuiscano alla crescita della Città”, ha sottolineato Corrarati, confermando l’intenzione di proseguire nel lavoro congiunto con la Provincia per attuare politiche abitative mirate e sostenibili.

Infine, il Sindaco ha illustrato il progetto per l’Economia della Notte, una delle nuove direttrici d’intervento dell’amministrazione. L’iniziativa mira a valorizzare le attività notturne attraverso una pianificazione consapevole che garantisca sicurezza, servizi e qualità della vita anche nelle ore serali. “Una città attiva dopo il tramonto – ha evidenziato – è più inclusiva, più attrattiva e capace di offrire opportunità a cittadini, imprese e visitatori, nel rispetto del diritto al riposo dei residenti.”

Da parte di CNA è stata espressa piena disponibilità a collaborare in modo continuativo con il Comune, contribuendo allo sviluppo di una visione moderna, concreta e condivisa della Bolzano del futuro.