COMUNE DI BOLZANO * FESTIVAL 2025: «OPENING GRATUITO DELL’ORCHESTRA HAYDN, AL PARCO DELLE SEMIRURALI»

Comincia con un rullo di tamburi e squilli di trombe il Bolzano Festival Bozen, la straripante rassegna di concerti di musica classica che trasforma la città in una cassa di risonanza, un grande, unico palcoscenico su cui giovani talenti, brillanti virtuosi, star internazionali, piccoli gruppi e grandi orchestre si alternano dando vita ad un mese di puro tripudio sonoro.

L’Opening gratuito torna come da tradizione nel più bell’anfiteatro naturale all’aperto di cui la città disponga: il Parco delle Semirurali. Martedì 5 agosto alle ore 20:30 sarà l’orchestra regionale, l’Orchestra Haydn, ad inaugurare l’inizio del festival e dei suoi più di trenta appuntamenti, in questa cornice suggestiva che ogni anno attira centinaia di spettatori. L’immagine del vasto pubblico raccolto a semicerchio intorno all’orchestra come in un abbraccio, sotto il cielo ancora leggermente illuminato dal crepuscolo è diventata una delle immagini più iconiche dell’estate bolzanina ed apre a tante altre eccezionali esperienze musicali fuori e dentro i teatri.

Tappa, altresì, della ricca stagione estiva dell’Orchestra Haydn, questo concerto è diretto dal ben noto Maestro Roberto Molinelli, figura capace di fondere alla perfezione la tradizione classica e quella pop. Molinelli è un direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e violista di fama internazionale dalla consolidata e poliedrica carriera. Ha collaborato con artisti come Andrea Bocelli, Josè Carreras, Ennio Morricone, Sarah Brightman e Lucio Dalla.

Ha diretto prestigiose orchestre sinfoniche, tra cui l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Sinfonica della RAI e l’Orchestra della Magna Grecia. Le sue composizioni spaziano dalla musica classica al pop e al jazz, e sono eseguite in importanti sale da concerto in tutto il mondo, inclusa la Carnegie Hall di New York. Ha partecipato al Festival di Sanremo come arrangiatore e direttore. È anche attivo nell’ambito didattico e accademico, e apprezzato per la sua capacità di fondere generi diversi in uno stile personale e comunicativo.

Il programma del concerto verterà proprio sui suoi arrangiamenti originali di musiche della storia del cinema. Il rullo di tamburi e gli squilli di tromba promessi ad apertura del festival sono quelli della sigla della 20th Century Fox, a cui seguiranno musiche tratte dalle colonne sonore di Indiana Jones, Harry Potter, i cartoni della Disney, i film di Sergio Leone e tanto altro ancora. Agli arrangiamenti di Molinelli si alterneranno brani originali di compositori italiani entrati nella storia come Nino Rota ed Ennio Morricone.

Il programma sinfonico del festival prosegue immediatamente con altri due concerti assolutamente imperdibili, adatti tanto al pubblico di appassionati quanto a chi si voglia avvicinare alla musica classica per la prima volta – magari dopo aver apprezzato le note della Haydn sotto il cielo estivo. Il 6 agosto al Conservatorio di Bolzano, alle ore 20:30 la Mahler Academy Orchestra, costituita dagli studenti dei corsi di alto perfezionamento della Mahler Academy, suonerà condotta dalla bacchetta di Sir John Eliot Gardiner, mostro sacro entrato a buon diritto nella storia della musica dell’ultimo secolo. L’orchestra raccoglie musicisti da tutto il mondo, selezionati tra centinaia di candidature, e alcuni professionisti di fama internazionale che in questi ultimi giorni hanno tenuto lezioni e masterclass ai giovani musicisti.

La MAO, guidata da Gardiner, eseguirà la Sinfonia n.2 di Jean Sibelius ed i Rückert-Lieder di Gustav Mahler. Il Lied ha una grande importanza nelle produzione di Mahler al punto che alcuni, come questi, assumono una forma sinfonica, e per questo la Gustav Mahler Academy ha deciso per la prima volta in questo biennio di includere anche il canto nel bando per i giovani musicisti.

Ma il rush sinfonico iniziale del Bolzano Festival Bozen non finisce qui. Il 7 agosto, al Teatro Comunale, è il momento della European Union Youth Orchestra, la grande orchestra giovanile di altissima qualità, ambasciatrice nel mondo dei valori dell’Unione Europea. L’energia di questi giovani musicisti è pari alla loro classe e al loro virtuosismo: sono stati scelti infatti tramite audizioni in tutti i paesi europei.

A guidarli dal podio sarà Vasily Petrenko, che per nove anni è stato direttore principale dell’orchestra e ora torna in veste di ospite, insieme al violoncellista Pablo Ferrández, considerato il nuovo Yo-Yo Ma. In programma oltre al Concerto per violoncello e orchestra n.1 di Shostakovich anche la Sinfonia n.8 di Dvoràk e il brano di Samuel Coleridge-Taylor The Bamboula.

