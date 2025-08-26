COMUNE DI BOLZANO * «COLLAUDO ANTINCENDIO NEL NUOVO TUNNEL DI VIA ALTO ADIGE, VERIFICA DI SICUREZZA COMPLETATA»

Domani, mercoledì 27 agosto, test con fumo artificiale e prova di evacuazione: chiuso il garage di piazza Walther
Nell’ambito delle operazioni di collaudo antincendio del tunnel interrato di via Alto Adige, nella giornata di domani mercoledì 27 agosto sono previste alcune prove tecniche con l’utilizzo di fumo artificiale (a freddo).
In particolare:
– dalle ore 4:00 alle ore 7:30 verranno effettuati test con fumo scenico bianco, innocuo, che potrà fuoriuscire dalle aperture di ventilazione in piazza Walther, dal camino dell’edificio Schgraffer e dal camino in zona via Mayr-Nusser;
– dalle ore 9:00 alle ore 10:00 si terrà una prova di evacuazione con la presenza dei Vigili del Fuoco, durante la quale verrà nuovamente utilizzato fumo a freddo.
Per motivi di sicurezza, durante lo svolgimento delle prove il garage di piazza Walther resterà chiuso al traffico.
La cittadinanza è invitata a non allarmarsi qualora dovesse notare emissioni di fumo nelle aree interessate, trattandosi esclusivamente di simulazioni preventive ai fini della sicurezza collettiva.
Si ringrazia per la collaborazione.