COMUNE DI BOLZANO * «CASA: IL SINDACO CORRARATI INCONTRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA»

12.01 - mercoledì 30 luglio 2025

Serve un impegno condiviso per rispondere ad una delle sfide più importanti per la Città

Il Sindaco di Bolzano Claudio Corrarati ha ricevuto in municipio i principali referenti delle associazioni di settore per un primo confronto sul tema della casa, tra le sfide più complesse ed urgenti per la Città.

All’incontro hanno partecipato Alberto Boscarolli, presidente provinciale dell’APE (Associazione Proprietà Edilizia), insieme al suo prossimo successore, Christoph Brandt; Alexander Benedetti, presidente dell’Associazione Mediatori Agenti Immobiliari Alto Adige e Carlo Perseghin, presidente provinciale FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali).

Il Sindaco ha evidenziato come il diritto all’abitare sia oggi una delle questioni più sentite dalla cittadinanza, soprattutto in una realtà complessa come quella di Bolzano, dove il mercato immobiliare registra prezzi elevati e una forte carenza di offerta. “Nei primi giorni di mandato – ha affermato Corrarati – ho potuto toccare con mano le difficoltà di tante persone nel trovare una casa adeguata, accessibile e sicura. Una situazione che, se non affrontata con determinazione, può generare disagio sociale ed emarginazione”.

La casa è un bene primario e come tale va considerata una priorità assoluta tra i bisogni della comunità. Garantire a tutti un alloggio dignitoso non è solo una questione abitativa, ma un presupposto fondamentale per la coesione sociale, l’inclusione e la dignità della persona.

L’amministrazione comunale intende aprire un percorso di confronto strutturato e continuativo con tutti i soggetti coinvolti, per individuare politiche e soluzioni efficaci. Tra i temi in discussione: la promozione di misure tributarie più eque, il rafforzamento dell’edilizia sociale, il recupero di immobili sfitti o abbandonati e lo sviluppo di forme abitative alternative come l’housing temporaneo o condiviso.

“Non esiste una singola soluzione – ha aggiunto il Sindaco – ma solo attraverso un approccio integrato, basato sulla collaborazione tra istituzioni e attori del territorio, sarà possibile affrontare con serietà e concretezza tale tematica”.

Quello tenutosi in municipio, rappresenta solo il primo di una serie di incontri che l’amministrazione cittadina intende promuovere per costruire, insieme ai portatori di interesse, un piano organico per l’abitare a Bolzano.