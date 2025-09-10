COMUNE DI BOLZANO * “CARTA DEDICATA A TE 2025“: «CONTRIBUTO DI 500 EURO UNA TANTUM PER NUCLEO FAMILIARE SU “POSTEPAY“, PER BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ»

10.20 - mercoledì 10 settembre 2025

Il Comune di Bolzano intende fornire alcune importanti precisazioni riguardo alle tempistiche della misura nazionale “Carta dedicata a te 2025″che garantisce un contributo una tantum di 500 euro per nucleo familiare, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

L’importo viene messo a disposizione attraverso una carta prepagata nominativa Postepay, distribuita da Poste Italiane.

I cittadini non devono presentare alcuna richiesta. Come stabilito dal decreto attuativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 e dal Messaggio INPS n. 2519 del 1° settembre 2025, sarà l’INPS a trasmettere al Comune di Bolzano, entro l’11 settembre, le liste dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del decreto.

Entro l’11 ottobre, il Comune effettuerà le verifiche previste dalla normativa, con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto, ossia: iscrizione all’anagrafe comunale (tutti i componenti del nucleo familiare devono risultare registrati come residenti) e assenza di incompatibilità (verrà controllata la mancata sovrapposizione con altre misure comunali di sostegno al reddito o all’inclusione sociale come il Reddito minimo di inserimento e il Contributo di locazione e spese accessorie). Al termine dei controlli, le liste saranno consolidate.

Non prima del 21 ottobre, l’INPS acquisirà gli elenchi consolidati e li renderà definitivi. In seguito, il Comune di Bolzano comunicherà a ciascun beneficiario, tramite raccomandata, l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali. Parallelamente, sul sito istituzionale del Comune verrà pubblicata la graduatoria dei beneficiari: per la tutela dei dati personali, sarà indicato esclusivamente il numero di protocollo DSU riportato nell’attestazione ISEE.