COMUNE DI BOLZANO * «CARICHE ESPLOSIVE DI PROVA NEL TUNNEL FERROVIARIO DEL VIRGOLO, TEST IN CORSO»

15.00 - venerdì 29 agosto 2025

Attività notturne l’1 e il 9 settembre con chiusura di autostrada, galleria e viale Trento

Nelle notti tra lunedì 1 e martedì 2 settembre e tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre si procederà al brillamento di alcune cariche esplosive di prova nel cunicolo esplorativo del costruendo nuovo tunnel ferroviario del Virgolo.

La prima carica sarà fatta brillare nella notte tra il 1° e il 2 settembre, presumibilmente intorno alle ore 1.00. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza saranno disposte le seguenti chiusure al traffico:

* Autostrada A22: chiusura dalle ore 23.00 alle ore 04.00 del tratto cittadino;

* Viale Trento: chiusura dalle ore 24.00 alle ore 04.00 nel tratto compreso tra la Giardineria Tononi e il sottopasso verso corso Libertà / via Claudia Augusta. Durante questo periodo non sarà consentito il transito nemmeno a piedi o in bicicletta.

* SS12 – Galleria del Virgolo: chiusura dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

Una seconda carica esplosiva di prova è programmata nella notte tra il 9 e il 10 settembre, con le stesse modalità e limitazioni.

L’Amministrazione comunale rassicura la cittadinanza: si tratta di brillamenti controllati, strettamente necessari per la fase esplorativa del cunicolo, eseguiti nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. Pur potendo risultare percepibili nelle immediate vicinanze, non sono previsti particolari disagi per i residenti, nemmeno nel quartiere di Aslago.