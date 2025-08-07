COMUNE DI BOLZANO * «CALICI DI STELLE, EVENTO ENOGASTRONOMICO CON DEGUSTAZIONI DI DICIOTTO CANTINE LOCALI»

17.20 - giovedì 7 agosto 2025

La 26ª edizione di Calici di Stelle è in programma venerdì 8 agosto dalle ore 18.00 alle 23.00, in via Portici, cuore del centro storico cittadino.

Si tratta di un evento enogastronomico che, dal 1998, anima Bolzano con degustazioni, musica e tradizione. Organizzato dall’Azienda di Soggiorno e Turismo, in collaborazione con una rappresentanza delle cantine locali, la manifestazione celebra il lavoro dei produttori vitivinicoli e la bellezza della città, trasformando via Portici e piazza Municipio in un suggestivo itinerario di sapori, cultura e incontro.

L’inaugurazione si terrà in piazza Municipio alle ore 18.00, alla presenza delle autorità locali, con l’accompagnamento musicale di un gruppo della Banda Musicale di Dodiciville. A partire dalle 20.30 la serata sarà accompagnata dal concerto della Banda Musicale di Gries.

Protagoniste di questa edizione saranno diciotto cantine locali, pronte a raccontare il territorio attraverso oltre sessanta etichette in degustazione, lungo un percorso enogastronomico che si snoda dai Portici fino a piazza Municipio. Accanto alle cantine, saranno presenti anche gli stand dei partner Mila, Franziskaner Bäckerei, Genuss&Lachs, Speckkonsortium e SEAB, che proporrà uno spazio informativo sull’acqua pubblica e una campagna di sensibilizzazione dedicata a questa risorsa fondamentale.

Per partecipare alle degustazioni è attiva la prevendita dei buoni, al costo di due euro ciascuno, disponibili presso gli uffici dell’Azienda di Soggiorno e Turismo in via Alto Adige 60 e piazza del Grano 11, oltre che online sul sito dell’Azienda. La prevendita resterà aperta fino all’8 agosto alle ore 12.00.

In programma anche la visita guidata “Bacchus Urbanus”, prenotabile presso l’Azienda di Soggiorno, che si terrà l’8 agosto dalle 16.00 alle 18.00 con partenza da piazza del Grano e arrivo in piazza Municipio, nel cuore della manifestazione.

Anche quest’anno Calici di Stelle si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bolzanina, occasione ideale per scoprire le eccellenze vitivinicole locali, vivere la città in modo diverso e assaporare una notte di mezza estate tra musica, cultura e convivialità.