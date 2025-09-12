Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

COMUNE DI BOLZANO * «AL VIA LAVORI ALLA FONTANA DELLE NAIADI, INTERVENTO DI NEROBUTTO SRL»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.40 - venerdì 12 settembre 2025

Il Comune di Bolzano (Assessorato ai Lavori Pubblici) informa che a partire da lunedì 15 settembre inizieranno i lavori di riparazione della Fontana delle Naiadi, situata in Piazza Tribunale, recentemente danneggiata a seguito di un sinistro stradale.

L’intervento permetterà di riportare la fontana alle condizioni originarie e, contestualmente, sarà eseguita una pulizia approfondita delle vasche e degli elementi decorativi, con particolare attenzione alla rimozione delle incrostazioni calcaree accumulate nel corso degli anni.

I lavori sono affidati alla ditta Nerobutto Srl, per un importo complessivo di 20.000 euro (IVA esclusa). La durata prevista dell’intervento è di circa 3 settimane, tempo durante il quale la fontana non sarà accessibile.

Questo intervento rappresenta un ulteriore impegno dell’amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e urbano della città.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.