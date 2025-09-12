COMUNE DI BOLZANO * «AL VIA LAVORI ALLA FONTANA DELLE NAIADI, INTERVENTO DI NEROBUTTO SRL»

14.40 - venerdì 12 settembre 2025

Il Comune di Bolzano (Assessorato ai Lavori Pubblici) informa che a partire da lunedì 15 settembre inizieranno i lavori di riparazione della Fontana delle Naiadi, situata in Piazza Tribunale, recentemente danneggiata a seguito di un sinistro stradale.

L’intervento permetterà di riportare la fontana alle condizioni originarie e, contestualmente, sarà eseguita una pulizia approfondita delle vasche e degli elementi decorativi, con particolare attenzione alla rimozione delle incrostazioni calcaree accumulate nel corso degli anni.

I lavori sono affidati alla ditta Nerobutto Srl, per un importo complessivo di 20.000 euro (IVA esclusa). La durata prevista dell’intervento è di circa 3 settimane, tempo durante il quale la fontana non sarà accessibile.

Questo intervento rappresenta un ulteriore impegno dell’amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e urbano della città.