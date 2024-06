COMUNE DI ALA (TN) * “PALAZZI APERTI“: «I MUNICIPI DEL TRENTINO PER I BENI CULTURALI, IL 9/6 SI COMINCERÀ DALLA VISITA ALLA FUCINA CORTIANA»

16.20 - sabato 1 giugno 2024

Non solo i palazzi, ma anche chiese, luoghi della storia e anche musica, con la visita-concerto ai pianoforti antichi. Questo offre Ala per la giornata di “Palazzi Aperti”, che si terrà il 9 giugno. La giornata dei “Palazzi aperti”, dedicata alle visite ai luoghi più belli delle città e dei paesi del Trentino, sarà speciale ad Ala. La “Città del Velluto” non aprirà solo i suoi bellissimi palazzi barocchi, ma proporrà visite anche ad altri luoghi ricchi di bellezza del territorio.

Il 9 giugno si comincerà così dalla visita alla Fucina Cortiana, un antico mulino convertito in officina, funzionante fino agli anni Ottanta del ventesimo secolo, perfettamente conservato (compresa l’iconica “mola” azionata dall’acqua del torrente). La visita comprende una passeggiata con partenza alle 9.30 dal centro di Ala (piazza San Giovanni), con la quale, accompagnati dal corpo forestale, si raggiungerà la Fucina, in circa 40 minuti. La camminata non è adatta a passeggini, rientro alle 12.30.

Dalle 10 alle 12 si potrà invece visitare la chiesetta di San Pietro in Bosco, guidati dagli attori della Compagnia della Stella. Visite ogni mezz’ora. Si potrà raggiungere la chiesetta (che si trova a sud di Ala lungo la statale 12) anche con una passeggiata, partenza alle 10 sempre da piazza San Giovanni.

Il pomeriggio sarà dedicato al centro barocco di Ala. Dalle 14.30 alle 16 (sempre con inizio da piazza San Giovanni) ci sarà la visita animata del centro assieme ai Vellutai in costume settecentesco. Si visiteranno i palazzi barocchi del centro, scoprendo luoghi nascosti e imparando la storia di Ala, soprattutto l’epopea del velluto, che rese la cittadina ricca e fiorente.

Dalle 16.30 alle 18 si conclude in bellezza, con una visita concerto al Museo del Pianoforte antico. Qui la pianista Temenuschka Vesselinova ci illustrerà la collezione di preziosi pianoforti antichi e ci farà rivivere i suoni delle opere dei grandi compositori del passato, sugli strumenti della loro epoca. La prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per quest’ultima visita gli spazi sono limitati e pertanto è necessario affrettarsi a prenotare.

Le visite sono tutte gratuite, prenotazioni al link: