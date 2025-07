COMUNE BOLZANO * FUTURE GENERAZIONI: ASSESSORE DELLA RATTA, «IL 15 LUGLIO SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLE COMPETENZE GIOVANILI»

10.20 - lunedì 14 luglio 2025

La Città di Bolzano, attraverso l’Assessorato ai Giovani, sottolinea il proprio impegno al fianco delle nuove generazioni.

Porre l’accento sull’importanza dell’educazione e della formazione delle future generazioni non è mai stato così cruciale. In un’epoca segnata da profondi cambiamenti economici, ambientali e sociali, investire sulle competenze dei giovani rappresenta una priorità strategica per costruire una società più equa, inclusiva e sostenibile.

In questo contesto, il 15 luglio si celebra la Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sull’esigenza di offrire ai giovani strumenti adeguati per affrontare con consapevolezza e competenza le sfide del presente e del futuro. Un’occasione per riaffermare il ruolo centrale delle nuove generazioni come veri protagonisti del cambiamento.

L’Assessorato ai Giovani del Comune di Bolzano coglie questa ricorrenza per ribadire il proprio impegno a favore dei giovani e per sottolineare il valore fondamentale del lavoro svolto quotidianamente da associazioni, enti educativi e realtà del terzo settore che operano sul territorio, offrendo percorsi di crescita personale, educativa e professionale.

“Sostenere i giovani – dichiara l’Assessore comunale competente Claudio Della Ratta – significa riconoscere e valorizzare le loro attitudini, le loro competenze, i loro punti di forza. Solo così possiamo davvero contribuire a semplificare il loro percorso verso il mondo del lavoro e, più in generale, verso una vita autonoma e soddisfacente. Come Amministrazione, intendiamo continuare a sostenere tutte quelle realtà che ogni giorno si impegnano per accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro”.

Il Comune di Bolzano conferma così la propria volontà di rafforzare il dialogo e la collaborazione con il tessuto associativo locale, nella convinzione che la crescita delle competenze giovanili rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo della comunità intera.