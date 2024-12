COMUNE ALA (TN) * “NATALE NEI PALAZZI BAROCCHI“: «KATIA RICCIARELLI PROTAGONISTA, PER LA FUTURA CREAZIONE DEL MUSEO DEL TESSUTO (8/12 – 11.00)»

08.16 - giovedì 5 dicembre 2024

Dopo il primo weekend di grande successo prosegue “Natale nei Palazzi Barocchi”, che ogni anno trasforma il borgo di Ala in un luogo di pura magia ed eleganza, quest’anno ispirato al tema del “Bosco Incantato”. Tra le atmosfere fiabesche del bosco, gli antichi palazzi barocchi e le vie del centro si animeranno di luci, suoni e profumi natalizi, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva ricca di fascino, storia e tradizione. Accanto all’immancabile mercatino artigianale, il programma prevede concerti e spettacoli itineranti, fiabe attorno al fuoco, allestimenti luminosi animati, appuntamenti per i più piccoli, mostre e attività per tutta la famiglia e le accoglienti locande dove gustare piatti tipici e vini della Vallagarina.

Nel cuore del Natale nasce ufficialmente anche la preziosa collaborazione che lega il Comune di Ala e il Castello del Buonconsiglio per la futura realizzazione del Museo del Tessuto. Riaprono le sale rinnovate del Piano nobile di Palazzo Taddei, dove sorgerà il museo che celebrerà la storia dell’industria tessile alense, con la partecipazione dell’ospite d’eccezione Katia Ricciarelli nella giornata dell’8 dicembre.

Il secondo weekend del Natale nei Palazzi Barocchi celebra la tradizione musicale e artistica con un’ospite di eccezione. Katia Ricciarelli sarà protagonista di un incontro organizzato nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Ala e il Castello del Buonconsiglio per la futura creazione del Museo del Tessuto nelle sale di Palazzo Taddei. La celebre cantante esporrà uno dei suoi iconici abiti di scena, dialogando con un conservatore del Castello del Buonconsiglio (Palazzo Pizzini, domenica 8 ore 11, gradita prenotazione allo 0461.492811 o su www.buonconsiglio.it).

Il programma prevede musica per tutti con Org4nic S.J.Q., quartetto che intreccia hard bop e soul jazz (Palazzo Malfatti Scherer, sabato ore 17.30), un pomeriggio di danze rinascimentali con l’Associazione Danzare la Pace (Palazzo Taddei, domenica dalle 14.30 alle 17.00) e con i Canti di Natale del Coro Città di Ala (centro storico, domenica ore 16.00). Durante tutto il fine settimana tornano gli spettacoli teatrali dell’Associazione Teatrale Alense (via Roma, sabato e domenica dalle 17.30) e gli spettacoli itineranti: sabato con il ritorno del risciò della Compagnia Samovar e domenica con lo spettacolo di marionette di Ignazio Bortot. Per i più piccoli: laboratori a Palazzo Pizzini a cura della Pro Loco di Ala (sabato e domenica dalle 15.00 alle 17.30) e in via Roma con l’Oratorio di Ala (sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00). Letture di Natale a Palazzo Pizzini a cura della Biblioteca di Ala (sabato dalle 15.00 alle 17.30).

Ingresso gratuito, programma completo su www.nataleneipalazzibarocchi.it.

ESPERIENZE E ATTRAZIONI PRINCIPALI (TUTTI I GIORNI DI MANIFESTAZIONE)

7 – 8 dicembre, 14 – 15 dicembre, 21 – 22 dicembre

Sabato dalle 13.00 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 19.00

Mercatino artigianale nei palazzi. Più di 50 espositori accuratamente selezionati saranno ospitati nelle sale e negli androni dei più bei palazzi del centro storico di Ala con le loro creazioni uniche. Tra profumo di legno e cuoio, spezie e miele, sarà possibile ammirare e acquistare le creazioni perfette per decorare la propria casa o per fare un gradito regalo. Sabato dalle 13.00 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 19.00, fino alle 20.30 per i prodotti enogastronomici. Calendario dell’Avvento luminoso. Dall’1 al 25 dicembre in Piazza San Giovanni la facciata di palazzo Azzolini prende vita grazie a un calendario dell’Avvento luminoso. Ogni sera una finestrella animata si aprirà in un simbolico conto alla rovescia verso il Natale, svelando nuove scene del Bosco Incantato. Storie nel bosco. Ai piedi del Calendario dell’Avvento, la piazza principale di Ala si trasforma nella radura di un bosco incantato, dove ogni pomeriggio (dalle 16.00 alle 19.00) attori e cantastorie narreranno leggende e fiabe pensate per coinvolgere e affascinare i più piccoli. Alla luce e al calore di un braciere, prenderanno vita le più belle storie di Natale e d’inverno insieme alla Befana, Santa Lucia e agli animali della foresta. Visite guidate in costume a lume di lanterna.

Il fascino della Città di Velluto incontra il Natale nelle tradizionali visite guidate tenute da esperti figuranti in costume settecentesco. Ogni sera della manifestazione dal 1 dicembre (ore 17.00, il 30 novembre ore 17.30) partirà da Palazzo Taddei un affascinante viaggio a lume di lanterna attraverso i palazzi storici e le strade del borgo, alla scoperta della storia della città e della sua produzione di velluti di seta. Palazzo Taddei con il Castello del Buonconsiglio. Riapre al pubblico il piano nobile di Palazzo Taddei e nei quattro weekend di dicembre sarà possibile ammirare le splendide stanze recentemente restaurate accompagnati dalla guida di un conservatore del Castello del Buonconsiglio. Laboratori per bambini e Ufficio di Babbo Natale. Il fiore all’occhiello della programmazione natalizia di Ala è l’attenzione dedicata ai più piccoli. Ogni giorno diverse associazioni propongono una serie di attività creative per bambini per disegnare, creare decorazioni natalizie e divertirsi insieme. A Palazzo Pizzini si potrà anche incontrare Babbo Natale nel suo Ufficio, scrivere la letterina con i desideri e fare merenda tutti insieme (tutti i giorni dalle 14.00 alle 19.00, merenda alle 16.00). Locande tra sapori locali e degustazioni di vini.

I cortili e gli androni dei palazzi si trasformano in accoglienti locande dove poter assaporare i migliori piatti della tradizione e i vini del territorio. Il menu comprende panini da gustare passeggiando, dolci delizie, canederli, taglieri da condividere, degustazioni di vini della Vallagarina e molto altro. Le locande sono aperte tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00 con orari diversificati per offerta. Carrozza, artisti itineranti, mostre, eventi e attività. Per le vie del centro, una carrozza trasporterà i visitatori tra le attrazioni principali, passando accanto ai musicisti e ai cantori che riempiranno le piazze di musiche natalizie. Ogni weekend diversi artisti itineranti animeranno la cittadina con spettacoli di trampoli, clownerie e destrezza, mentre un abile artigiano darà dimostrazione della propria arte realizzando dal vivo una statua di legno da un tronco di cirmolo. Nelle sale dei palazzi sarà possibile visitare mostre d’arte, fotografiche, con i disegni di bambini, i presepi in valigia, il grande presepe artistico e il famoso telaio da velluto.

