COMMISSARIATO GOVERNO / TRENTO * VISITA ISTITUZIONALE: «IL PREFETTO PETRONZI HA RICEVUTO IL GENERALE DI BRIGATA PAOLUCCI»

12.17 - martedì 24 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattinata odierna il Commissario del Governo, Prefetto Giuseppe Petronzi, ha ricevuto il Generale di Brigata Stefano Paolucci, che ha recentemente assunto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri «Trentino Alto Adige», con sede a Bolzano.

L’alto funzionario era accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Matteo Ederle.

Il Commissario del Governo si è intrattenuto con l’ospite in un cordiale colloquio di conoscenza reciproca nel corso del quale sono stati approfonditi diversi argomenti di comune interesse.

Al termine, il prefetto Petronzi, nel ribadire l’importanza che l’Arma riveste in un territorio come quello trentino in cui le stazioni dei Carabinieri dislocate in tutte le valli rappresentano per i cittadini un indispensabile punto di riferimento e di garanzia, ha rivolto al nuovo Comandante della Legione Trentino Alto Adige i migliori auguri di buon lavoro.