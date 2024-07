COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * TRENTINO TRASPORTI: «SICUREZZA PERSONALE VIAGGIANTE, UN TAVOLO DI CONFRONTO SULLE PRINCIPALI CRITICITÀ»

17.57 - lunedì 1 luglio 2024

Sicurezza del personale viaggiante di Trentino Trasporti: un tavolo di confronto sulle principali criticità.

Un confronto sulle problematiche di security per il personale viaggiante di Trentino Trasporti: questo il punto all’ordine del giorno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi stamane al Commissariato del Governo di Trento, presieduto dal Commissario del Governo, Prefetto Giuseppe Petronzi, con la partecipazione dell’Assessore Ezio Facchin, del Dirigente generale di unità di missione strategica Umst patrimonio e trasporti Mauro Groff, del Vicario della Questura di Trento Andrea Vitalone, del Comandante provinciale dei Carabinieri Matteo Ederle, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Danilo Nastasi, del comandante della Polizia Locale di Trento Alberto Adami, del Direttore generale di Trentino Trasporti Roberto Murru e dei delegati delle sigle sindacali Fit-Cisl, Filt-Cgil, Faisa-Cisal, Uiltrasporti del Trentino.

Il Commissario del Governo, nel raccogliere e valorizzare le osservazioni degli operatori del settore, ha evidenziato l’importanza – condivisa dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine – di incoraggiare i lavoratori del trasporto pubblico a sporgere tempestivamente denuncia nei confronti degli aggressori.

I vertici di Trentino Trasporti hanno manifestato attenzione rispetto al tema della sicurezza dei lavoratori e dell’utenza: presso i depositi e le stazioni sono installate telecamere di videosorveglianza, mentre i mezzi di trasporto sono dotati di cabine di protezione degli autisti e pulsanti di chiamata di emergenza collegati alle centrali operative delle Forze dell’ordine.

Esprimendo soddisfazione per l’ampia disponibilità e sensibilità dimostrate, il Prefetto ha dato appuntamento ai presenti per l’inizio di settembre, avviando un percorso costituito da riunioni trimestrali sul tema, seguite da appositi tavoli tecnici, per valutare le più appropriate ed efficaci misure a garanzia della sicurezza personale viaggiante e degli utenti del servizio di trasporto pubblico.