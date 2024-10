COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * SICUREZZA MEZZI TRASPORTO PUBBLICO: «FOCUS SU VIDEOCAMERE SORVEGLIANZA, PULSANTI EMERGENZA E FORMAZIONE PERSONALE»

18.58 - mercoledì 16 ottobre 2024

Presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento si è tenuto il programmato incontro dedicato ai temi della sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Dirigente Generale dell’Unità di Missione Strategica patrimonio e trasporti della Provincia Autonoma di Trento, del Responsabile del Servizio Security di Trentino Trasporti S.p.A. e dei rappresentanti sindacali degli autisti (FAISA CISAL, FIT CISL, FILT CGIL).

L’incontro è stato organizzato in seguito ad alcune aggressioni e minacce registrate a danno del personale che opera sui mezzi pubblici. Il Commissario del Governo, Prefetto Giuseppe Petronzi, ha presieduto la riunione, sottolineando l’importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operatori e l’utenza e di preservare l’efficienza del servizio per i cittadini.

Nel corso della discussione, sono stati affrontati molteplici temi, tra cui le misure di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, le videocamere di sorveglianza, i c.d. pulsanti di emergenza, la mirata formazione del personale, funzionale alla gestione di situazioni di conflitto e per garantire un maggiore controllo in caso di emergenze.

Il Prefetto Petronzi ha voluto porre l’attenzione sull’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto a qualsiasi condotta illecita e di promuovere campagne di sensibilizzazione, rivolte all’utenza, per stimolare comportamenti rispettosi ed adeguati a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. A tal proposito, i presenti hanno concordato sull’opportunità di predisporre servizi mirati di prevenzione e di consolidare la già stretta collaborazione fra l’azienda Trentino Trasporti S.p.A. e le Forze di Polizia, al fine di garantire la sicurezza del personale viaggiante e dei passeggeri.