COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO: «FOCUS SU “TRENTINO MUSIC ARENA” E “RESIDENZA FERSINA”»

15.16 - lunedì 26 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Drip Festival” e Residenza Fersina: questi i principali punti all’ordine del giorno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi stamane presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, presieduto dal Commissario del Governo, Prefetto Giuseppe Petronzi, con la partecipazione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e di rappresentanti della PAT, nonché dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.

In particolare, con riguardo al “Drip Festival” in programma il 29 e il 30 agosto presso la Trentino Music Arena, è stato fatto il punto della situazione circa le misure attinenti alla garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica della manifestazione. Gli attori coinvolti hanno assicurato massima attenzione in merito ai profili di safety e security della kermesse, nonché agli eventuali riflessi per la viabilità. Allo stato, si registra la vendita di 3000 biglietti per la serata di giovedì 29 e di oltre 700 per l’appuntamento di venerdì 30.

Uno specifico focus è stato dedicato alla situazione della “Residenza Fersina”, anche alla luce dei recenti episodi di cronaca, i quali hanno visto il coinvolgimento di singoli individui e non di fazioni contrapposte. La situazione rimane attentamente monitorata dalle Forze dell’Ordine. Pur sempre impegnati per un miglioramento delle condizioni generali, il Commissario del Governo ha espresso compiacimento nei confronti del Presidente Fugatti per alcuni recenti interventi gestionali e che hanno interessato la struttura volti ad una effettiva implementazione delle condizioni di sicurezza e vivibilità degli ospiti e degli operatori.

Al termine della seduta, il Prefetto Petronzi ha condiviso l’intendimento di programmare gli incontri del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con cadenza quindicinale. Ciò al fine di garantire la massima circolarità informativa e la migliore sinergia tra tutti gli attori e stakeholder della Provincia, nell’ottica della governance multilivello dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale.