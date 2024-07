COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * PARTITA AMICHEVOLE GENOA-VENEZIA: «IL 20 LUGLIO A MOENA, DIVIETO VENDITA TAGLIANDI RESIDENTI PROVINCIA VENEZIA»

14.50 - martedì 9 luglio 2024

Nella mattinata odierna si è tenuta presso il Palazzo del Governo una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Vice Prefetto Vicario, Dott. Massimo di Donato, finalizzata ad esaminare le misure di vigilanza e di sicurezza da predisporre in occasione dell’incontro amichevole di calcio tra “GENOA CFC – VENEZIA FC” in programma sabato 20 luglio p.v. presso il Centro Sportivo “Carlo Benatti” di Moena (TN).

Alla riunione hanno preso parte il Vice Questore Vicario di Trento, Dott. Andrea Vitalone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Matteo Ederle, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Danilo Nastasi ed il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Moena, Lgt. Gianluca Zompanti.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i servizi che le Forze di Polizia in collaborazione con le Polizie Locali dovranno attuare per garantire la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’evento sportivo.

Il Dott. Di Donato, in adesione alle valutazioni emerse nell’ambito della riunione in parola durante la quale sono stati condivisi gli elevati profili di rischio connessi alle accese rivalità tra le due tifoserie, ha disposto il divieto della vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Venezia, anche presso i punti vendita dell’impianto sportivo in Moena.