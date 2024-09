COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * INCONTRI ISTITUZIONALI: «VISITA DEL COMANDANTE REGIONALE DELLA GDF AL PREFETTO PETRONZI»

12.34 - venerdì 20 settembre 2024

Nella mattinata odierna il Commissario del Governo, Prefetto Giuseppe Petronzi, ha ricevuto la visita del Generale di Brigata Gavino Putzu, Comandante Regionale della Guardia di Finanza di recente insediatosi a Trento.

Il Prefetto, nel dare il benvenuto al Generale durante il colloquio, svoltosi nella massima cordialità, ha rivolto sincere parole di ringraziamento per l’alta professionalità e il prezioso contributo fornito dalla Guardia di Finanza in favore del territorio trentino e per il supporto fornito al Commissariato del Governo, nei diversi settori di interesse.

Al termine dell’incontro, dopo avere espresso il proprio vivo compiacimento per le funzioni assegnategli, il dott. Petronzi ha rinnovato al Gen.B. Putzu i migliori auguri di buon lavoro.