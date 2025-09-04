COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * FURTI IN VAL LAGARINA: «ARRESTATI DUE LADRI, IL PREFETTO FUSIELLO RINGRAZIA I CARABINIERI ED INTENSIFICA LA SICUREZZA»

14.08 - giovedì 4 settembre 2025



Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 4 settembre 2025. Si svolgerà nel pomeriggio odierno, presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Isabella Fusiello, dedicata al tema del rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo nelle aree maggiormente colpite dalla recente ondata di furti ai danni di esercizi commerciali della Val Lagarina.

All’incontro prenderanno parte il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, i sindaci di Ala, Avio, Mori, Rovereto e Trento, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine. È stato fatto il punto della situazione e condivise le prime misure di prevenzione e contrasto.

Al centro della discussione gli episodi criminosi verificatisi alle prime luci del 3 settembre, quando due individui, alla guida di un’auto rubata nel Veronese, hanno messo a segno o tentato quattro colpi con la tecnica della cosiddetta “spaccata” nei centri abitati di Ala, Marco, Tierno e Mori. L’azione si è conclusa con l’arresto in flagranza dei due soggetti da parte dei Carabinieri, grazie al pronto intervento delle pattuglie del Comando Stazione di Ala e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Rovereto.

Determinante è stato il lavoro di squadra: le pattuglie già in servizio, integrate da militari reperiti con prontezza – compreso il Comandante della Stazione di Ala, intervenuto anche se libero dal servizio – hanno permesso di localizzare e fermare i sospettati. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di denaro contante, indumenti e strumenti utilizzati per i furti.

Al termine dell’operazione i due soggetti sono stati tratti in arresto con l’accusa di ricettazione, furto e tentato furto, mentre sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati in zona nelle ultime settimane.

Nei confronti di due cittadini moldavi si sta valutando la loro posizione ai fini del rimpatrio, attesa la loro pericolosità sociale nel territorio nazionale.

Il Prefetto Isabella Fusiello ha espresso un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per la professionalità, la prontezza e l’impegno dimostrati, sottolineando come la rapidità d’azione e la capacità di coordinamento abbiano permesso di riportare nell’immediato un segnale concreto di sicurezza alla comunità. L’attenzione delle Forze dell’Ordine rimane altissima: sono già stati predisposti servizi mirati e pattugliamenti congiunti per prevenire ulteriori episodi e garantire la tutela di cittadini e attività economiche.