COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * COMITATO SICUREZZA PUBBLICA: PETRONZI, «3 E 4 NOVEMBRE, COLLABORAZIONE FONDAMENTALE PER CELEBRARE GIORNATE DI RILEVANZA STORICA»

In data odierna, si è tenuto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Prefetto Giuseppe Petronzi, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, delle Autorità provinciali e comunali, del Corpo di Polizia Municipale Trento-Monte Bondone, del Comando Truppe Alpine dell’Esercito Italiano, del Dirigente del Compartimento POLFER Verona e Trentino-Alto Adige, del Dirigente del COA, del Coordinatore del Presidio Territoriale di Verona di FS security, del Sindaco di Ala e del Presidente della Comunità della Valle Di Sole.

Nel corso dell’incontro, sono state esaminate le cerimonie istituzionali ed i servizi predisposti in occasione del 2 novembre, giornata della Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, del 3 novembre, in cui si celebra l’Anniversario dell’entrata delle truppe italiane a Trento, e del 4 novembre, Festa Nazionale delle Forze Armate. Per l’occasione, sarà attivato un dispositivo di sicurezza integrato che vedrà la partecipazione delle forze dell’ordine, della polizia locale e degli altri assetti coinvolti nella gestione delle manifestazioni commemorative al fine di predisporre, nelle principali aree urbane coinvolte dagli eventi, il corretto flusso e deflusso delle persone, con punti di accesso chiaramente definiti e permettendo il regolare svolgimento delle celebrazioni, in un clima di serenità e rispetto. A tal proposito, il Commissario del Governo, Prefetto Giuseppe Petronzi, ha evidenziato che “la collaborazione di tutti sarà fondamentale per celebrare queste giornate di grande rilevanza storica e nazionale”, invitando la cittadinanza a partecipare alle cerimonie per contribuire al successo e rievocarne il valore storico.

Ulteriore tema affrontato nel corso della riunione ha riguardato la consultazione popolare che si terrà il 27 ottobre p.v., dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso i comuni della Valle di Sole, in merito alla presenza di grandi carnivori sul territorio ed all’eventuale “grave pericolo per la sicurezza pubblica e danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali”.

La consultazione, che coinvolge la popolazione dei 13 comuni della Valle di Sole, rappresenta un momento importante per la valutazione delle percezioni e delle problematiche legate alla convivenza con specie come l’orso ed il lupo, che spesso sono fonte di preoccupazione sia per i residenti che per le attività economiche locali, specialmente quelle legate all’agricoltura ed al turismo. Scopo della consultazione popolare è stimolare la cittadinanza al dibattito pubblico ed all’eventuale individuazione e valutazione di strategie attuali per il monitoraggio e l’intervento sulla fauna, nell’ottica di migliorare la gestione del territorio e favorire una convivenza più armoniosa.

La regolare gestione dell’affluenza nei luoghi di voto sarà garantita attraverso un attento coordinamento tra le forze dell’ordine e le amministrazioni locali, cosicché la consultazione si possa svolgere in un contesto di tranquillità e sicurezza per tutti i partecipanti. Il Prefetto Petronzi ha voluto porre all’attenzione dei presenti anche l’incontro di EuroCup di basket tra Dolomiti Energia e Hapoel Shlomo Tel Aviv, in programma questa sera alle ore 20.30 presso la BLM Group Arena di Trento. Durante la riunione sono state discusse e predisposte una serie di misure rafforzate per garantire la sicurezza del pubblico ed il regolare svolgimento della manifestazione sportiva. In considerazione del contesto internazionale e della particolare attenzione richiesta in eventi di questa portata, sarà predisposta una cornice di sicurezza potenziata attorno all’impianto sportivo e nelle aree limitrofe.

Le misure straordinarie includeranno controlli mirati agli accessi, presidi dedicati di forze dell’ordine, monitoraggio costante delle vie di accesso e la collaborazione tra autorità locali e nazionali per garantire la massima sicurezza. I tifosi delle due squadre saranno accolti nel pieno rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione alla prevenzione di qualsiasi forma di tensione o disordine, in modo da consentire il regolare svolgimento della manifestazione, preservando la serenità e la sicurezza di tutti i partecipanti, nel pieno rispetto dello spirito sportivo e della legalità.

Infine, nell’ultimo argomento posto all’ordine del giorno, è stata condotta un’approfondita analisi sul tema della sicurezza del comune di Ala, con particolare riferimento alla stazione ferroviaria ed alle aree limitrofe. Già nel corso di una precedente riunione del Comitato era stata decisa l’attivazione di un monitoraggio costante dei flussi di transito e della presenza di individui ritenuti sospetti o fonte di disturbo della quiete pubblica, al fine di poter quantificare il fenomeno ed avere degli elementi rispondenti alla realtà.

Tale monitoraggio, eseguito in collaborazione con le forze dell’ordine locali e statali, oltre che con le autorità ferroviarie ed il coinvolgimento del personale di Trenitalia, è in fase di implementazione e costituisce un valido strumento di analisi per l’elaborazione di soluzioni adeguate, volte a ridurre il rischio di episodi di disturbo od eventuale criminalità. Il Prefetto Giuseppe Petronzi, nel concludere la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha assicurato che “il tema della sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto rimarrà al centro dell’attenzione delle autorità competenti, con l’obiettivo di assicurare all’utenza un servizio sicuro ed adeguato, anche in relazione al contesto specifico segnalato presso il comune di Ala”.