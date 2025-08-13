COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * COMITATO SICUREZZA PUBBLICA: DI DONATO, «FOCUS SU, SOVRAFFOLLAMENTO TURISTICO – GESTIONE VIABILITÀ – CONTRASTO MICROCRIMINALITÀ»

17.33 - mercoledì 13 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –///

Nel pomeriggio odierno, presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Viceprefetto Vicario, dr. Massimo Di Donato.

All’incontro hanno preso parte l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento, Roberto Failoni, i vertici delle Forze dell’Ordine, del Comune di Trento, delle associazioni di categoria Confcommercio, ASAT e Confesercenti, il Presidente del Consorzio ATP del Trentino, il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone, il Dirigente della Polizia Stradale di Trento, della Sottosezione Polfer di Trento, nonché il Direttore dell’Ufficio Centrale Unico di Emergenza 112 della Provincia Autonoma di Trento.

Come primo punto all’ordine del giorno, il Comitato ha esaminato la direttiva del Ministro dell’Interno di promuovere momenti strutturati di confronto interistituzionale, finalizzati all’elaborazione di iniziative per un turismo sostenibile strettamente integrato con le esigenze di sicurezza dei territori.

L’iniziativa mira a fornire una risposta organica al crescente fenomeno del sovraffollamento, sempre più percepito nelle località a forte attrattività turistica, attraverso la definizione di soluzioni condivise che sappiano coniugare la valorizzazione del territorio con la tutela dell’ordine pubblico, la salvaguardia dell’ambiente e la qualità della vita delle comunità locali.

L’incontro è stato inoltre dedicato all’analisi e alla definizione delle misure da porre in essere in vista dell’intensificazione dei flussi turistici prevista per Ferragosto, con particolare attenzione alle località a maggiore vocazione turistica della provincia. È stata sottolineata l’importanza di un approccio organico e coordinato, volto a garantire la massima sicurezza per turisti e residenti e a prevenire ogni possibile condotta illecita.

Nell’incontro è stata disposta la presenza capillare delle Forze dell’Ordine, comprese le specialità della Stradale e della Ferroviaria oltre che della Polizia Locale nelle aree di maggiore afflusso turistico, rafforzando i controlli sia nei centri urbani sia nei luoghi di ritrovo, anche con riguardo agli orari serali e notturni.

È stata inoltre posta grande attenzione alla gestione della viabilità, con il potenziamento dei presidi lungo le principali arterie di collegamento e nelle zone a rischio congestione, al fine di garantire flussi di traffico regolari e sicuri.

l coordinamento interforze sarà supportato da un costante scambio di informazioni tra le varie componenti coinvolte, incluse le strutture ricettive e gli operatori turistici, in modo da permettere interventi tempestivi e mirati.

È stato infine concordato di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di microcriminalità, unitamente a iniziative di sensibilizzazione rivolte sia ai turisti sia agli esercenti, per favorire comportamenti corretti e responsabili.

Tutti i partecipanti hanno assicurato la massima collaborazione e disponibilità a operare in sinergia, con l’obiettivo comune di offrire, anche in occasione delle festività di Ferragosto, un’adeguata cornice di sicurezza e un’accoglienza ordinata e serena, nell’interesse dell’intera collettività.