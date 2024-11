COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * COMITATO ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA: «FOCUS SU MERCATINI NATALE – FESTA S. LUCIA – PARTITA CALCIO A.C TRENTO – NOVARA»

15.18 - mercoledì 27 novembre 2024

Si è tenuta, nella mattinata odierna, la seduta del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Prefetto Giuseppe Petronzi, avente ad oggetto, tra l’altro, l’analisi e la pianificazione delle misure e dei servizi di sicurezza finalizzati garantire un’efficace tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza durante gli eventi di maggiore affluenza previsti nel periodo natalizio e le altre iniziative del periodo.

Nel corso della riunione, cui hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, della Provincia Autonoma, del Comune di Trento, del Corpo della polizia locale Trento – Monte Bondone, di Confesercenti e di Confcommercio il Prefetto Petronzi ha posto l’attenzione anche sui tradizionali mercatini di Natale, che rappresentano un’importante attrazione turistica per il territorio, che registra un flusso in costante crescita di migliaia di turisti ed appassionati, e sulla festa di Santa Lucia, prevista nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024.

A tal proposito, le Forze dell’Ordine sono state sensibilizzate sull’importanza di rafforzare la presenza sul territorio, con pattugliamenti mirati e presidi fissi nelle aree di maggiore concentrazione di persone, al fine di assicurare la massima serenità per gli operatori, i visitatori e gli appassionati che parteciperanno agli eventi.

Sono stati altresì pianificati interventi per prevenire ogni possibile criticità, anche attraverso un costante monitoraggio dei flussi di pubblico e un’attenta gestione della viabilità. Questi servizi puntano a garantire un’esperienza sicura e piacevole per i numerosi turisti attesi, valorizzando al contempo l’immagine di eccellenza del territorio trentino.

“I mercatini di Natale rappresentano non solo un momento di grande attrattività per i turisti, ma anche un’occasione di forte partecipazione per la comunità locale. E’ fondamentale che questi eventi si svolgano in un clima di piena sicurezza, garantendo a tutti serenità ed un’esperienza positiva. Le misure adottate sono frutto di un’attenta pianificazione e di una stretta collaborazione fra tutte le istituzioni coinvolte”, ha dichiarato il Prefetto Petronzi.

Altro segmento dei lavori è stato dedicato all’ascolto delle rappresentanze di Confesercenti e di Confcommercio che hanno inteso portare all’attenzione del Comitato alcune premure relative alla sicurezza che stanno a cuore alle categorie. Anche qui, si è data la debita attenzione con impegno a garantire adeguate cornici di sicurezza per chi opera nel commercio.

Nel corso della riunione, è stata inoltre affrontata la concomitanza, nella giornata del 7 dicembre, tra gli eventi legati alla festività di Santa Lucia e la partita di calcio AC Trento 1921 – Novara.

La sovrapposizione tra i due appuntamenti, con le conseguenti implicazioni in termini di gestione della sicurezza e dei flussi di pubblico, è stata oggetto di approfondita analisi.

Per evitare criticità organizzative e garantire un’adeguata copertura dei servizi di sicurezza, il Prefetto Giuseppe Petronzi, d’intesa con i membri del Comitato, ha deciso di disporre il differimento della partita Trento-Novara al giorno 6 dicembre, con inizio fissato alle ore 20.30, presso lo Stadio Briamasco di questo Capoluogo.

Le misure pianificate riflettono l’impegno congiunto delle istituzioni per assicurare che gli eventi programmati possano svolgersi in un clima di tranquillità e sicurezza, offrendo al contempo un’esperienza positiva per cittadini, visitatori ed operatori.