COMMISSARIATO GOVERNO TRENTO * COMITATO ORDINE E SICUREZZA: « FOCUS SU SUMMIT G7 ED INCIDENTI STRADALI CAUSATI DA ELEVATA VELOCITÀ MOTOCICLISTI »

17.46 - mercoledì 6 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nella mattinata odierna si è tenuta presso il Palazzo del Governo una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal Commissario del Governo di Trento, Prefetto Filippo Santarelli, finalizzata ad esaminare le misure di vigilanza e di sicurezza da predisporre in vista del summit del G7 sull’intelligenza artificiale che si terrà il 15 marzo p.v. presso la città di Trento.

All’incontro hanno preso parte il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, il Questore Maurizio Improta, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Matteo Ederle, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Alessio Nastasi, la Dirigente della Sezione di Polizia Stradale Elia Cerroni, il Presidente del Consiglio delle Autonomie Territoriali Paride Gianmoena, ed i rappresentanti della Polizia Municipale di Trento e della Polizia Forestale. Nel corso della riunione sono stati approfonditi i servizi che le forze di polizia in collaborazione con i vigili urbani dovranno attuare per garantire la sicurezza pubblica nelle aree strategiche di interesse nonché le misure straordinarie che influiranno sulla viabilità, sul traffico cittadino e sulla sosta dei veicoli nelle vie del centro cittadino.

In particolare, il Comune di Trento nella giornata di domani, alle ore 12:00, ha già indetto un’apposita conferenza stampa nel corso della quale provvederà ad informare la cittadinanza delle modifiche alla viabilità delle strade del centro che verranno attuate secondo modalità elastiche e ad intensità crescente in relazione alla tipologia di area di interesse, contemperando l’esigenza di sicurezza delle delegazioni ministeriali con le ordinarie istanze dei cittadini.

Nella riunione è stata altresì affrontata la problematica segnalata espressamente dal Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, connessa agli incidenti stradali causati dall’elevata velocità di motociclisti che, in particolare durante i week-end delle stagioni primaverile ed estiva, compiono sorpassi azzardati ed altre gravi infrazioni del codice della strada lungo le strade di confine con il Veneto e la Lombardia, mettendo a rischio la propria ed altrui incolumità.

Per arginare il fenomeno e garantire adeguata sicurezza stradale in favore della collettività è stata concordata l’adozione di misure repressive e servizi di prevenzione ad alto impatto, che sotto il coordinamento del Questore verranno già attuati dalle prossime settimane mediante il coinvolgimento delle Forze di Polizia e delle Polizie Municipali che presidieranno le strade di maggiore interesse. Il Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, nel sottolineare l’importanza di un lavoro sinergico per il rafforzamento dei servizi di prevenzione interforze, ha concluso rappresentando che il fenomeno è costantemente monitorato e posto all’attenzione degli organi competenti.