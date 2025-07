COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * CAPORALATO: FUSIELLO, «VALORIZZARE LE REALTÀ AGRICOLE VIRTUOSE CHE OPERANO NEL RISPETTO DELLE REGOLE»

18.18 - giovedì 31 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattinata odierna si è tenuta presso il Commissariato del Governo

per la Provincia di Trento una riunione presieduta dal Commissario del

Governo, Prefetto Isabella Fusiello, per un esame congiunto delle

problematiche connesse al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento

illecito della manodopera.

All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine,

l’Assessore della Provincia Autonoma di Trento Giulia Zanotelli

(Agricoltura, Promozione dei prodotti trentini, Ambiente, Difesa

idrogeologica ed Enti locali della Provincia Autonoma di Trento), la

dirigente del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento,

Giuliana Cristoforetti ed il Dirigente Generale dell’UMST Agricoltura,

Andrea Merz.

Durante l’incontro è stato sottolineato il ruolo significativo svolto dalla

Provincia Autonoma di Trento, che ha promosso e realizzato nei mesi

scorsi specifici corsi di formazione rivolti alle imprese agricole,

nell’ambito del progetto Buon Lavoro Agricoltura.

Come evidenziato dall’Assessore Zanotelli il progetto Buon Lavoro in

Agricoltura è stato frequentato nell’edizione 2025 da poco conclusa da

circa 500 datori di lavoro.

Il Commissario del Governo ha quindi particolarmente apprezzato la

modalità degli organi di vigilanza, impegnati in Provincia di Trento a

favorire la prevenzione dei fenomeni attraverso iniziative di formazione

ed informazione che riguardano sia il corretto rapporto di lavoro che la

sicurezza.

Tali percorsi formativi, realizzati anche in collaborazione con le forze

dell’ordine e le organizzazioni di categoria, hanno contribuito in modo

efficace a prevenire fenomeni di irregolarità e illegalità lavorativa,

rafforzando la consapevolezza normativa e la responsabilità sociale degli

operatori del settore.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno di coordinamento

interistituzionale, volto ad orientare un’attività mirata, basati su indicatori

oggettivi di rischio e quindi volta a premiare gli operatori del settore che

si dimostrano ottemperanti e sensibili alla legalità. In questo modo si

intende valorizzare le realtà agricole virtuose che operano nel rispetto

delle regole e garantire un equilibrio tra legalità, tutela dei lavoratori e

continuità dell’attività agricola, soprattutto nei periodi critici della

raccolta.

Proprio in quest’ottica, con riguardo al fenomeno del caporalato che

interessa anche altri settori e non solo quello agricolo (fenomeno molto

contenuto nella Provincia di Trento) il mese scorso presso il Comando

Provinciale dei Carabinieri si è tenuto un incontro formativo che ha

coinvolto i 73 Comandanti di Stazione del Trentino, realizzato con la

collaborazione degli enti preposti alla vigilanza in materia giuslavoristica e

di sicurezza sui luoghi di lavoro, ossia il Servizio Lavoro della Provincia

Autonoma di Trento e l’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli

Ambienti di Lavoro (U.O.P .S.A.L.).

Anche al fine di non duplicare i controlli si intende attivare una cabina di

regia operativa che coordini gli interventi in modo efficace e non

sovrapposto. In quest’ottica saranno tenuti i controlli che interesseranno i

diversi comparti.

L’Assessore Zanotelli, nel sottolineare un atteggiamento orientato alla

legalità dei datori di lavoro in agricoltura in Trentino, ha attirato

l’attenzione in merito ai controlli preventivi sull’ingresso di lavoratori da

Paesi extra UE. Il significativo raccordo con la Procura ha permesso di

azzerare i casi di non riconoscimento di lavoratori in ingresso con il

“decreto flussi”.

In tale ambito quindi, la collaborazione con l’autorità

giudiziaria e gli altri organi di controllo, ha reso il Trentino un territorio

non favorevole per gli operatori dediti all’intermediazione illecita.

In conclusione, il Commissario del Governo ha ribadito l’impegno

comune nel promuovere un approccio preventivo, trasparente e

collaborativo, che tuteli la dignità del lavoro, sostenga le imprese oneste e

protegga l’immagine e l’economia del territorio trentino.

Nel mese di settembre il Commissario del Governo convocherà

nuovamente la Provincia e le Autorità di vigilanza in materia per un

aggiornamento e monitoraggio.