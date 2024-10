COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * 4 NOVEMBRE: «CONSEGNA MEDAGLIE D’ONORE AI FAMIGLIARI DI EX IMI, IN PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE (11.30)»

11.22 - giovedì 31 ottobre 2024

Consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Consegna delle Medaglie d’Onore ai famigliari di ex IMI. Nella giornata di lunedì 4 novembre p.v. con inizio alle ore 11.30 nella centrale Piazza Santa Maria Maggiore, in concomitanza con la Cerimonia Nazionale presieduta in Roma dal Presidente della Repubblica, avrà luogo a Trento la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’evento si aprirà con lo schieramento del Reparto Interforze composto da rappresentanze dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Alla presenza del Commissario del Governo, del Presidente della Provincia autonoma di Trento, del Sindaco del Capoluogo, delle Autorità locali, dei vertici delle Forze dell’Ordine, di Parlamentari, della Croce Rossa Italiana, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dopo l’Alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale, seguirà la lettura del messaggio del Ministro della Difesa e del Capo dello Stato.

Dopo un breve indirizzo di saluto da parte delle Autorità presenti, il Commissario del Governo procederà, unitamente ai Sindaci di residenza degli Insigniti, alla consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica a otto cittadini residenti in questa provincia.

L’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” – O.M.R.I., secondo i fini indicati dalla Legge 3 marzo 1951, nr. 178 che lo ha istituito, è destinato a ricompensare i cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione nei campi delle scienze, delle arti, delle lettere, dell’economia, nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Successivamente si procederà con la consegna delle Medaglie d’onore ai famigliari di tredici ex Internati Militari. Detta benemerenza, prevista dalla Legge 296/2006, è concessa dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani sia militari (ex IMI) che civili, deportati e internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale, tra il 1943 ed il 1945, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

In caso di maltempo la consegna si svolgerà nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia. Con la cerimonia di lunedì 4 Novembre si conclude il ciclo di celebrazioni per la commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre iniziato il 2 Novembre con la deposizione di corone presso le lapidi di Palazzo Thun, al Monumento ai Caduti di Piazza della Portela ed al Cimitero di Trento e proseguito nella giornata del 3 novembre, che celebra il 106° anniversario dell’entrata in Trento delle Truppe Italiane, con la deposizione di corone alla Fossa dei Martiri al Castello del Buonconsiglio.