COMITATO TRENTINO PALLA TAMBURELLO * SPORT: «AD ALDENO CELEBRATI 200 PROTAGONISTI TRA ATLETI, TECNICI E SOCIETÀ PREMIATE»

12.35 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Il teatro di Aldeno ha ospitato anche quest’anno la tradizionale festa promossa dal Comitato Trentino della Palla Tamburello per premiare le Società, gli atleti e le atlete che hanno vinto titoli nazionali ed internazionali nel 2025.

A presentare la kermesse, partecipata da quasi 200 sportivi, tra atleti e dirigenti, è stato Daniele Tavernini, che ha subito dato la parola alla sindaca di Aldeno Alida Cramerotti.

A seguire, la relazione del presidente del Comitato Trentino del Tamburello Franco Panizza, coadiuvato dal Segretario Daniele Coser e dai componenti del Comitato Giorgia Pilati, Arianna Baldo, Remo Biasiol e Giampaolo Merighi, che ha esordito ricordando gli amici scomparsi ed in particolare gli arbitri Maurizio Fedrizzi e Italo Tavernini. Panizza ha ripercorso un intero anno di attività, dimostrando, dati alla mano, come il Trentino sia stato ancora una volta protagonista nazionale con l’organizzazione dei Campionati Giovanili in Vallagarina, le Finali di Serie C a Valle San Felice, le 20 tappe del Circuito Giovani Promesse under 10 anni, contribuendo al rafforzamento del binomio tra sport e promozione del Trentino.

“Anche nel 2025 – ha ribadito Panizza, dati alla mano – il tamburello giovanile ha vissuto una stagione felice. In altre Regioni sono preoccupati perché le loro società investono tanto sui campioni, anche provenienti dal Trentino, ma poco sul vivaio. Il Trentino, invece, riesce a portare avanti tutti e due gli obiettivi, ben sapendo che senza un buon vivaio non possono crescere neanche i campioni. Il tamburello è ben radicato sul territorio e contribuisce, anche all’interno delle istituzioni scolastiche, alla promozione dei valori e alla crescita dello sport trentino, anche perché nasce nelle piazze dei piccoli centri innanzitutto per divertire e mantenere vive le nostre comunità”. Infine, Panizza ha ringraziato la Commissione Giovanile, la Federazione Nazionale, gli arbitri, la Provincia, le Istituzioni locali e gli sponsor che hanno coadiuvato e sostenuto l’attività del Comitato.

Ripercorrendo l’attività del 2025, Panizza ha ricordato la partecipata festa di primavera, promossa a Taio per premiare le squadre ammesse al Campionato Nazionale e tutti, indistintamente, i ben 234 fra bambini e ragazzi, appartenenti a 45 squadre di 17 diverse Società, nelle categorie Minitamburello, Pulcini ed Esordienti (dagli 8 ai 12 anni), che rappresentano il futuro del tamburello trentino.

Per proseguire con i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dal CONI, i risultati ottenuti nei Campionati Mondiali e nella Coppa Europa, sia Indoor che Open, le fasi regionali dei Campionati giovanili Indoor, alle quali hanno partecipato 76 squadre, di cui 25 femminili, di atleti fra i 5 e i 18 anni, i Campionati Giovanili Open, a cui hanno preso parte 68 formazioni under 18, di cui 15 femminili, sempre suddivise nelle Categorie Mini Tamburello, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores. Ai Campionati Provinciali Open hanno partecipato 19 squadre nelle Categorie Serie C e D. Nel Campionato Nazionale Indoor hanno gareggiato 3 squadre trentine in Serie A maschile e 1 in Serie A femminile, mentre nei Campionati Open 1 squadra in Serie A e 3 nella Serie B maschili, 3 nella Serie A e 2 nella Serie B femminili.

Con il coordinamento del Noarna, a luglio la Vallagarina ha ospitato le Finali dei Campionati Giovanili Open. In tutte le categorie, sia maschili che femminili, il Trentino è sempre stato protagonista assoluto, vincendo 3 titoli nazionali su 6. Il Trentino è stato protagonista anche al torneo delle Giovani Promesse di San Paolo d’Argon.

Le finali dei Giochi studenteschi di tamburello, organizzate in collaborazione con il Servizio Istruzione della Provincia e la Società del Rallo, hanno visto la partecipazione di 40 squadre e circa 450 tra ragazzi e ragazze distribuiti su tutte le scuole del Trentino. Fra le iniziative formative, Panizza ha ricordato anche il Progetto Gioco Sport del Comune di Trento e l’innovativo corso per aspiranti istruttori giovanili, promosso con il CONI di Trento.

Per finire, Panizza ha ricordato anche le riuscite iniziative promosse nel campo della disabilità sia a Ravina di Trento, che a Rovereto e Tuenno.

Alla festa hanno partecipato anche il Presidente Nazionale Edoardo Facchetti, che ha invitato i campioni affermati ad occuparsi anche della formazione delle giovani leve, l’Assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi, che ha ribadito l’importanza della pratica sportiva e della disciplina del tamburello per la crescita sociale del Trentino rimarcando gli interventi previsti dall’Amministrazione provinciale, il Presidente del Consiglio Provinciale Claudio Soini e molti amministratori dei Comuni e delle Comunità di Valle degli atleti premiati.

Dopo la consegna degli attestati di riconoscimento, delle targhe ricordo a forma di tamburello, delle Panchine d’Oro e delle targhe agli arbitri, la serata si è conclusa con lo scambio degli auguri natalizi e un piacevole momento conviviale organizzato dai volontari dell’Aldeno nella Sala della Cooperazione.

*

La Segreteria del Comitato FIPT Trento

Di seguito, il dettaglio dei Premi assegnati.

Atleti, atlete e allenatori trentini convocati in Nazionale: Iob Loris (Cunevo) e Magnani Loris (Segno) nella Nazionale Giovanissimi; Ioris Federico (Faedo) e Marangoni Francesco (Cunevo) nella Nazionale Allievi; Fedrizzi Elena (Segno), Fronza Beatrice (Aldeno), Iob Arianna (Cunevo), Miorandi Gaia (Aldeno) e Pizzini Noemi (Noarna) nella Nazionale Juniores femminile; Antonelli Federico (Noarna), Chierzi Alessandro e Valentini Enea (Segno) nella Nazionale Juniores maschile; Merighi Gianpaolo come allenatore della Nazionale Giovanile.

Campioni e Campionesse Nazionali: Campolongo Mirco, Festi Luca, Festi Manuel e Ioris Niky (Solferino) per la Coppa Italia e la Super Coppa serie A, Weber Gabriele e Valentini Eros (Castellaro) per il Campionato Italiano serie A, Fiorini Samuele (Castelli Calepio) per il Campionato Italiano e la Super Coppa serie B; Chini Arianna, Magnani Sofia, Mongibello Ilaria, Noris Veronica, Tonini Sara, Zeni Beatrice e Zeni Chiara (Segno) per il Campionato Italiano, la Coppa Italia e la Super Coppa serie A; Antonelli Federico, Campolongo Manuel, Cominolli Christian, Festi Hans, Fiorini Stefano, Fiorini Tiziano, Lucianer Nicolas, Merighi Alex, Merighi Stefano (Noarna) per la Coppa Italia serie B.

Atlete e Atleti selezionati, allenatrice e accompagnatrice al Trofeo CONI: Benuzzi Emma (Dro), Costa Valentina (Sporminore), Fontana Elena (Faedo), Formolo Sofia Beatrice (Tuenno), Donno Thomas (Noarna), Fontana Demis (Faedo), Iob Loris (Cunevo) e Menapace Nicola (Rallo); come allenatrice Pinamonti Veronica e accompagnatrice Grazioli Elisa.

Premio Allenatori “Panchina d’Oro”: Daniele Coser (Aldeno) per il Campionato Nazionale Indoor Juniores femminile, Cozza Stefano (Segno) per i Campionati Nazionali Indoor e Open Allieve, Festi Luca (Noarna) per il Campionato Nazionale Open Giovanissime, Fiorini Andrea (Segno) per il Campionato Nazionale Open serie A femminile, la Coppa Italia serie A femminile Open e la Super Coppa serie A Open femminile, Magnani Devis (Segno) per i Campionati Nazionali Indoor e Open Allieve, Maistri Marco (Segno) per la Coppa Italia serie A Indoor, Puglisi Roberto (Sporminore) per la Coppa Italia serie C, Robol Luca (Noarna) per la Coppa Italia serie B maschile, Valentini Nicola (Segno) per il Campionato Nazionale Indoor serie A maschile e la Super Coppa serie A Indoor maschile.

Premio Arbitri: Angeli Maurizio e Filippi Lucio

Società: l’Aldeno come primo classificato ai Campionati Provinciale e Nazionale Indoor Juniores femminile e secondo al Campionato Provinciale Open Juniores femminile; il Bleggio come primo classificato al Campionato Provinciale serie D maschile; il Cunevo come secondo classificato al Campionato Provinciale Open Allieve, Allievi e Juniores maschile; il Dro come terzo classificato al Campionato Provinciale Open Allieve; il Faedo come primo classificato al Campionato Provinciale open Allievi; il Fontigo come terzo classificato al Campionato Provinciale Open Giovanissimi; il Marco come terzo classificato al Campionato Provinciale Open Allievi e Juniores maschile; il Noarna come primo classificato ai Campionati Provinciale e Nazionale Open Giovanissime, prima classificato al Campionato Provinciale Open Giovanissimi e Juniores femminile e Campioni della Coppa Italia serie B maschile; il Segno come primo classificato al Campionato Nazionale Open serie A femminile, Campionesse della Coppa Italia serie A e della Super Coppa serie A, primo classificato ai Campionati Provinciale e Nazionale Open Allieve, terzo classificato al Campionato Provinciale Open Giovanissimi, primo classificata ai Campionati Provinciale e Nazionale Open cat. Juniores maschile e alla Super Coppa Indoor serie A maschile; lo Sporminore come primo classificato al Campionato Provinciale Open serie C, Campioni della Coppa Italia serie C maschile e secondo classificato al Campionato Provinciale Open Giovanissime; il Rallo come secondo classificato al Campionato Provinciale Open Giovanissimi; il Tuenno come terzo classificato al Campionato Provinciale Open Giovanissime.