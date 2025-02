COMITATO TRENTINO FIPT * MILANO – GRAN GALÀ: «FEDERICO GASPERETTI, CONSEGNATA LA TARGA RICORDO ALLA COMPAGNA VALENTINA KELLER E AL FIGLIOLETTO GIULIO – A PESCHIERA DEL GARDA L’ASSEMBLEA ELETTIVA»

17.11 - domenica 9 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Grande attesa per la terza edizione del Gran Galà della Palla Tamburello Open svoltasi a Milano nel Palazzo delle Federazioni sportive. Nel corso della cerimonia, che ha voluto essere anche un momento di festa per l’intero mondo del tamburello nazionale, sono stati consegnati i premi ai migliori atleti ed atlete e ai migliori quintetti e tecnici, maschili e femminili, della stagione di serie A e B Open appena conclusa.

A fare gli onori di casa il Presidente federale Edoardo Facchetti, che ha fatto un breve excursus sui progetti e le attività svolte dalla Federazione. Ospiti d’eccezione il Presidente Giovanni Malagò e la Vicepresidente del CONI Claudia Giordani. Presenti alcuni dirigenti delle Società trentine, con in testa il Presidente del Comitato Franco Panizza.

Momento toccante della cerimonia è stata la consegna di una targa ricordo alla compagna Valentina Keller e al figlioletto Giulio di Federico Gasperetti, atleta noneso tragicamente e prematuramente scomparso lo scorso mese di giugno, con la decisione unanime da parte del Consiglio federale di dedicare alla memoria di Federico dal prossimo anno la Supercoppa di serie A e B maschile.

Questo l’elenco degli atleti trentini più meritevoli (in forza sia nelle formazioni trentine che in quelle di altre Regioni), votati dai direttori tecnici delle squadre al termine di ogni gara di campionato disputata.

Fra i migliori atleti under 23 per la serie B maschile successo di Emanuele Festi (Bardolino), davanti a Daniele Valentini del Rallo e Manuel Campolongo (Cereta); per la serie A femminile al secondo posto Sofia Magnani del Segno; per la serie A maschile al secondo posto Mirco Campolongo (Solferino).

Nei migliori tecnici votati dai colleghi al termine del campionato, Urbano Corradini per la serie B maschile, tecnico del Rallo, riuscito nell’impresa di portare un gruppo giovane al ritorno nella massima serie; Franco Zeni del Faedo per la serie A femminile.

Premio di miglior atleta di serie B femminile ad Aurora Tonon del Noarna, per la serie B maschile secondo posto per Emanuele Festi (Bardolino).

Fra i migliori quintetti votati dai tecnici al termine della stagione, in serie B femminile premio per la fondocampista Aurora Tonon del Noarna, per la serie B maschile ai fondocampo Emanuele Festi (Bardolino) e Daniele Valentini del Rallo, al mezzovolo Manuel Beltrami (Dossena) e al terzino Samuel Negri del Rallo. Per la serie A femminile premiate la fondocampo Beatrice Zeni, la

mezzovolo Chiara Zeni e la terzina Ilaria Mongibello, tutte del Segno. Per la serie A maschile, il fondocampista Luca Festi, i mezzovolo Manuel Festi e Niki Ioris, tutti del Solferino.

Gran finale con il premio per i migliori atleti assoluti di serie A: nel femminile va a Beatrice Zeni del Segno il prestigioso premio del 2024; nel maschile premiato Luca Festi (Solferino).

Ieri si è tenuta a Peschiera del Garda si è tenuta l’Assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche dirigenziali federali del quadriennio 2025-2028. Folta la partecipazione da parte delle società del tamburello con il 73,34% di presenze e 169 partecipanti.

Il nuovo Consiglio Federale vede la riconferma del Presidente Edoardo Facchetti e del trentino Andrea Fiorini, in testa agli eletti con 462 voti. Al terzo posto, con 368 voti, si aggiunge la new entry trentina Nicola Valentini. Riconfermato con 31 voti anche il rappresentante dei tecnici, il trentino Quinto Leonardi.

Da parte del Presidente Franco Panizza, presente all’Assemblea in rappresentanza del Comitato Trentino, assieme al Segretario Daniele Coser e a Caterina Cappelletti, sono stati espressi a tutti gli auguri di un buon lavoro e la soddisfazione per l’autorevole presenza trentina negli organi federali.

*

Il Comitato Trentino