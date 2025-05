COMITATO TRENTINO FEDERCICLISMO E FIAB TRENTO * “SULLA BUONA STRADA“: «IL 7/5 SERATA CON LA FONDAZIONE SCARPONI – VIA CALEPINA (20.15)»

09.33 - sabato 3 maggio 2025

Prosegue la campagna «Sulla buona strada». Mercoledì 7 maggio serata con la Fondazione Scarponi. Dopo la partecipata manifestazione contro la violenza stradale del 15 marzo scorso, prosegue l’impegno del Comitato Trentino della Federciclismo e di Fiab Trento – Amici della Bicicletta nell’ambito della campagna «Sulla buona strada», che vivrà un nuovo importante momento mercoledì 7 maggio. Alle 20.15 a Trento, nella sala conferenze della Fondazione Caritro in via Calepina, si tornerà a parlare di sicurezza stradale e mobilità sostenibile assieme alla Fondazione Michele Scarponi, l’ex campione del ciclismo investito e ucciso da un automobilista durante un’uscita di allenamento nel 2017. Un tragico destino, che negli scorsi mesi è toccato anche a due giovani ciclisti trentini, ovvero a Matteo Lorenzi nel maggio 2024 e a Sara Piffer il 24 gennaio 2025.

Nel nome di Michele Scarponi, la Fondazione a lui intitolata crea e finanzia progetti con lo scopo di educare al corretto comportamento stradale, promuovere una cultura del rispetto delle regole e dell’altro, portando l’attenzione sull’utente fragile della strada e della società.

La Fondazione collabora con il mondo dello sport, della scuola, con le forze dell’ordine, con gli organi statali deputati a controllare, mettere in sicurezza ed educare alla sicurezza stradale, e con tutte le organizzazioni che hanno i medesimi obiettivi. Alla serata saranno invitati i rappresentanti delle istituzioni provinciali e comunali.

«La mobilitazione delle settimane scorse ha prodotto solo alcuni parziali risultati – commenta il presidente del Comitato Trentino della Federciclismo Renato Beber in vista dell’appuntamento del 7 maggio – Il progetto Bike Lane e l’ipotesi progettuale di ciclodromo sono un primo segnale che la politica provinciale ha messo in atto. Siamo in attesa che venga convocato il tavolo con tutti i soggetti che hanno promosso la campagna-manifestazione di marzo e richiamiamo alla responsabilità chi si era impegnato ad avviare una campagna di informazione-sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sul rispetto di chi, sulla strada, è più debole. Per questo invitiamo le nostre società e tutti i ciclisti a partecipare alla serata promossa assieme a Fiab Trento – Amici della Bicicletta e alla Fondazione Michele Scarponi».