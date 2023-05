” COMITATO RINASCITA CASINO TIRO AL BERSAGLIO” – TRENTO * INCONTRO CON SINDACO IANESELLI, DALDON, « SI È IMPEGNATO A RISOLVERE IL PROBLEMA RECUPERO EDIFICIO»

16.01 - mercoledì 24 maggio 2023

Il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, ci ha ricevuto a Palazzo Geremia con i rappresentanti delle compagnie delle Schützenkompanie Kaiser Maximilian I e Paolo Primon, e il vice Presidente della Federazione del Tirolo Meridionale, l’associazione Risveglio Tirolese il Comitato per per la Rinascita dell’ex-casiino di Tiro al Bersaglio.

Lo storico Osvaldo Tonina ha fatto una breve ricostruzione storica dell’importanza del recupero dell’edificio che rappresenta l’ultimo baluardo di una memoria del Tirolo storico cancellato con i provvedimenti del periodo fascista . Paolo Monti,ha sottolineato che il Casino di Tiro al Bersaglio se ristruttura può diventare un piccolo valore aggiunto culturale per la città e dare vita allo sviluppo turistico culturale.

Il segretario della federazione Schutzen del Tirolo Meridionale comunica la disponibilità della federazione nell’eventualità di una ristrutturazione di spostare a Trento la sede provinciale da Mezzocorona.

Il Sindaco apre alla possibilità di realizzare per l’edificio di proprietà comunale, lo stesso percorso fatto per l’edifico “la barchessa” a sud del palazzo delle Albere che consiste in una ristrutturazione

Dopo aver visionato il progetto preliminare presentato in passato all’Amministrazione comunale Il Sindaco si impegna a fare in tempi rapiti un incontro congiunto con i tecnici per verificare la possibilità di ristrutturazione.

Nel frattempo l’abbattimento non sarà eseguito e in attesa della soluzione condivisa vengono sospese le risorse previste di Euro 70.000 (settantamila euro). Viene comunicato dal Sindaco che a breve saranno eseguiti i lavori di sistemazione esterna all’edificio.

*

Comitato per la Rinascita del Casino del Tiro al bersaglio

Maurizio Daldon