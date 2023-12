COMITATO RETE CITTADINI * BYPASS: « SI VALUTINO ALTERNATIVE PER UNA VERA CIRCONVALLAZIONE CHE PORTI I TRENI MERCI FUORI DA TRENTO, COINVOLGENDO ROVERETO»

19.11 - venerdì 1 dicembre 2023

Cronaca di un epilogo annunciato. Per noi non è certo stata una sorpresa, avevamo previsto tutto. Sono dueanni che lo scriviamo e lo dichiariamo in ogni occasione possibile, cosa che politici ed amministratori, non si sa se non abbiano potuto o voluto vedere. L’Assessore Facchin assicurava dicendo “faremo in un anno quello che si dovrebbe fare in due”.

Sono andati avanti recitando una commedia, negando l’evidenza e che si è svelata il contrario di quello che dicevano. Si è proceduto celermente senza un’accurata indagine di quello che si stava facendo. Quante volte abbiamo sentito frasi con contenuti assolutamente lontani dalla realtà: opera sfidante / esiti dei sondaggi rassicuranti/ il cronoprogramma verrà rispettato/ staremo sicuramente nei tempi del 2026/ abbiamo tenuto conto di tutte le prescrizioni/massima attenzione sulla sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.

TUTTO QUESTO E’ RIMASTO SOLO SULLA CARTA.

Ora cosa ci aspettiamo? Ora siamo molto preoccupati perché oltre ad aver fatto perdere al territorio più di un miliardo di euro di finanziamenti Europei, i nostri Amministratori, vorrebbero proseguire su questa strada, lasciando alla città un cantiere infinito. Se questo progetto impolverato è uscito dai cassetti solo per i finanziamenti del Pnrr ora con quali soldi vogliono realizzarlo? Togliendo risorse alla sanità, alle pensioni o all’istruzione? Quanto ci costa quest’opera oltre al disastro ambientale?

Per realizzare questo progetto, servirebbe molto più di un miliardo di euro perché ci sono le bonifiche da fare dove è previsto il passaggio di questo tracciato, ma non si conoscono i tempi, i metodi e i costi. Li invitiamo a fermarsi ed a valutare le alternative per fare una vera Circonvallazione che porti i treni merci fuori da Trento coinvolgendo anche Rovereto.

Li invitiamo a ripensare alla ricostruzione delle parti di città che hanno distrutto inutilmente. Per nostra fortuna Roma e l’Europa hanno compreso prima del nostro Comune e Provincia la scelleratezza di questo percorso decidendo di stralciare quest’opera per il bene del nostro territorio.

Comitato Rete Cittadini

Trento