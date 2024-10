COMITATO “ PRO-LIFE INSIEME” * REPLICA A OSSERVATORIO CARA CITTÀ – CITTÀ DELLE DONNE ROVERETO: CRISCUOLO, «LEGGE 194, UNA CLAVA NELLE MANI DEGLI UOMINI»

12.30 - lunedì 14 ottobre 2024

Da donna, sono allibita che ancora si parli di aborto nei termini di conquista, diritto, dignità, autodeterminazione, come se fossero trascorsi invano 46 anni dall’approvazione della legge 194/78.

Si insiste nell’ affermare ovunque che l’aborto sarebbe un dramma, ma non si capisce per quale motivo sia tale se ancora si continua a credere alla favola del “ grumo di cellule”.

Il 96% dei biologi di tutto il mondo concorda nell’ individuare al momento del concepimento l’inizio della vita umana; a 20 giorni il cuore del piccolo batte; a 45 giorni si registra attività cerebrale. Questi sono fatti, scientifici, non ideologici, non religiosi, ma oggettivi.

Perché dramma, allora? Perché una donna, appena resta incinta, sa già dentro di sé di essere madre, non solo biologicamente ma psicologicamente, emotivamente. La riprova si registra nelle migliaia di donne che soffrono dopo un aborto, per decenni, non appena prendono consapevolezza di quanto hanno fatto. Anche in questo caso si tratta di studi scientifici inconfutabili.

Dopo 46 anni, poi, ancora le menzogne sulle migliaia di donne morte a causa degli aborti clandestini! Ma guardiamo le statistiche dell’epoca, vediamo quante erano le donne in età fertile decedute per ogni tipo di causa, e scopriamo che le cifre sono state gonfiate ad hoc, per colpire l’opinione pubblica. Una frode appresa dagli Stati Uniti nel 1973 per far approvare la Roe vs Wade e scopiazzata pari pari dai radicali italiani.

Da donna, dico che la legge 194 è uno strumento, anzi, una clava nelle mani degli uomini, e noi donne dobbiamo alzare la testa e riconoscere che abbiamo un grande privilegio, quello di poter diventare madri. La rivoluzione culturale passa dalla consapevolezza di questo, di poter dare la vita, non di avere il diritto di uccidere i nostri figli. Se partiamo da questo obiettivo, potremo, insieme, forse, trovare una soluzione degna di esseri umani civili.

Prof. Vittoria Criscuolo

Vicepresidente del Comitato “ Pro-life insieme”