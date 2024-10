COMITATO “PRO-LIFE INSIEME“ / BOLZANO * REPLICA A CARA CITTÀ ROVERETO (TN): D’ALESSANDRO, «INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA AUTODETERMINAZIONE, NOI FORNIAMO ALLA FUTURA MAMMA SOLUZIONI ALTERNATIVE»

17.27 - lunedì 14 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’ordine dei medici è insorto contro l’espressione usata dal santo Padre Francesco durante l’ultimo viaggio apostolico nel quale il papa definiva “sicari” quei professionisti che praticano l’aborto. I medici si sono difesi alludendo al fatto che, dietro questa esecuzione, c’è il dovere di mettere in pratica la legge, la legge 194 del 78. Una legge che ” ha mostrato la sua validità negli anni, in quanto garantisce alle donne rispetto della propria dignità e autodeterminazione….” (cit. Osservatorio “Cara Città – Casa delle donne Rovereto ( Trento).

Il papa ha però affermato una grande verità. Infatti l’embrione che si va ad eliminare è già una persona con organi e codice genetico programmato anche se solo abbozzato. Si accusano le associazioni provita di voler entrare nei consultori per fare pressione sulle donne determinate a porre fine alla gravidanza e fare loro cambiare idea. Addirittura queste associazioni vorrebbero, sempre secondo Cara Città, indirizzare le future mamme, convincendole a fare nascere il bambino perché questa è l’unica scelta accettabile. Molto spesso però le donne che scelgono questa drammatica soluzione sono persone combattute, fragili, sole e si trovano a dover prendere una decisione che le lacera nel profondo e che lascerà nell’anima una ferita per sempre. A questo nessuno pensa.

La donna viene fatta abortire e poi lasciata sola. Sola con le sue fragilità, i suoi sensi di colpa e questo fardello è destinato ad accompagnarla per il resto della vita, condizionandola pesantemente. Lo scopo delle associazioni provita è solo quello di offrire un’alternativa attraverso il dialogo con professionisti a cui la futura mamma può esprimere le proprie difficoltà e paure. Nessun obbligo, nessuna costrizione, solo una opportunità. Nessuna donna va ad abortire con leggerezza ed ella spesso è spinta ad un passo così pesante da problemi legati a difficoltà diverse, che spaziano dalla paura di diventare mamma, al timore del giudizio se minorenne e non autonoma finanziariamente, a problemi di precarietà economica ecc.

Attraverso questi colloqui si possono trovare soluzioni che magari si pensava non ci fossero.

L’interruzione di gravidanza, oltre ad impedire ad una vita di nascere, mette in serio pericolo la salute psicologica della donna e le statistiche al riguardo sono chiare ed esaustive. Non c’è quindi l’intenzione di mettere sotto pressione nessuno, facendo leva su sensi di colpa ma solo quella di fornire, se fosse necessario, aiuti alla futura mamma, mostrandole soluzioni alternative. La consapevolezza di cui parla Cara Città deve essere intesa quindi a 360 gradi e la libertà di scelta delle donne deve comprendere la consapevolezza che esistono anche delle alternative diverse.

Lo stesso discorso di libertà va riconosciuto anche ai medici obiettori di coscienza, a cui non si può imporre una pratica così aberrante, che rischierebbe di metterli in seria crisi. L’aborto non è altro se non porre fine ad una vita e non si può obbligare un professionista a collaborarvi.

*

Angela D’Alessandro

Per Comitato “ Pro-life insieme “ – Bolzano