COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * FERROVIA TRENTO-ROVERETO-LAGO DI GARDA: « MITO O REALTÀ? ASSEMBLEA PUBBLICA A RIVA – PIAZZA CESARE BATTISTI (23/2 – 20.30) »

15.31 - domenica 19 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino (CMST) ha organizzato, insieme al Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro e l’associazione Amici della Terra Alto Garda e Ledro, una assemblea pubblica per presentare le alternative progettuali a quelle della Provincia Autonoma di Trento definite nello studio di fattibilità che fanno riferimento ai progetti vincitori del concorso di idee per la Linea Azzurra di Metroland..

L’assemblea pubblica si terrà giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso la sala conferenze della Rocca a Riva del Garda.

Il tema è da tempo al centro del dibattito pubblico nei territori delle Comunità Vallagarina e Alto Garda e Ledro e tale nuovo collegamento ferroviario riveste un’importanza strategica per lo sviluppo socio-economico. In futuro esso costituirebbe l’ossatura principale del Sistema di Mobilità Sostenibile nei due territori e il fattivo miglioramento dell’accessibilità ai territori della Vallagarina e altogardesano e ledrense.

Con tale iniziativa si intende promuovere la necessaria “massa critica” tra cittadini ed istituzioni per poter reperire le risorse economiche e finanziarie per la progettazione e realizzazione del collegamento ferroviario Trento – Rovereto – Lago di Garda.

Le tre soluzioni che verranno presentate sono state elaborate dai gruppi lavoro del Comitato con la partecipazione di cittadini ed esperti professionisti.

L’iniziativa ha anche lo scopo di promuovere e iniziare una seria discussione sull’ipotesi progettuale più rispettosa dell’ambiente e la salvaguardia del delicato paesaggio della Vallagarina e dell’Alto Garda. Tali ipotesi progettuali non possono essere “calate dall’alto” ma devono essere proposte anche “dal basso” per ricercare la migliore soluzione, mediante l’Analisi Costi Benefici economica, ambientale e sociale. Il collegamento ferroviario Trento-Rovereto-Lago di Garda dovrà trovare collocazione nel potenziamento del corridoio Scandinavo Mediterraneo e in particolare con il lotto 3b che prevederebbe l’interramento dei binari a Rovereto Tra S. Ilario e il Millenium. A tal proposito RFI- ITALFERR presenterà il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ad aprile 2023. L’ing. Alberto Baccega del CMST ha elaborato una ipotesi progettuale per il lotto 3b, a disposizione di tutti.

*

I Portavoce

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo