“COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI” * SENATO DELLA REPUBBLICA: «IL 26/2 I VOLONTARI LA PRESENTAZIONE DI ATTI DEL CONVEGNO E RISULTATI CONSULTAZIONI POPOLARI»

10.35 - giovedì 13 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mercoledì 26 febbraio i volontari presenteranno gli atti del convegno e illustreranno i risultati delle consultazioni popolari MALÉ, 13 febbraio 2025 – Il Comitato Insieme per Andrea Papi esprime prima di tutto sconcerto e tanta amarezza per la decisione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento di respingere la richiesta di istituire una Commissione di studio sul problema dei grandi carnivori (orsi e lupi). Questa decisione rappresenta l’ennesima conferma della distanza che vi è oggi fra i grandi problemi vissuti dalla gente e la politica di palazzo!

Il Comitato, in ogni caso, prosegue l’impegno che si è assunto all’indomani della tragica fine di Andrea nei confronti della gente delle Valli e, su invito del Senatore Pietro Patton, che ringraziamo per la sensibilità e attenzione, mercoledì 26 febbraio alle ore 14:00 terrà una conferenza stampa nella sala Caduti di Nassirya presso il Senato a Roma per presentare gli atti del convegno sul tema “Grandi carnivori un problema per il futuro della vita sulle Alpi”. A seguire, saranno presentati i risultati delle consultazioni popolari e dell’attività svolta sul territorio.

Alla conferenza stampa interverranno il prof. Geremia Gios e il prof. Annibale Salsa in qualità di componenti del gruppo scientifico che affianca il Comitato, il presidente del Comitato Pierantonio Cristoforetti e Franca Penasa per il coordinamento delle attività, unitamente alla rappresentanza di tutti i gruppi di volontari che si sono impegnati per l’organizzazione delle consultazioni popolari nelle Comunità della Valle di Sole, Valle di Non, Giudicarie, Paganella e Valle dei Laghi. La partecipazione dei volontari è molto importante in quanto si tratta di un movimento trasversale che ad oggi ha avuto un’adesione di almeno 40.000 persone che hanno già votato con la consultazione o che hanno firmato per richiederla. E quindi, non si può certo ignorare il valore democratico di una tale partecipazione.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it oppure sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano. In questo modo le persone interessate potranno seguire questo appuntamento che vuole portare nel cuore delle Istituzioni democratiche la voce della gente di montagna e di tutti coloro i quali hanno a cuore che le Alpi rimangano un luogo di vita, di lavoro, di cultura e di presidio territoriale permanente contro l’abbandono. Il Comitato Insieme Per Andrea Papi.